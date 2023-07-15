Транспортные сообщения – в фокусе встречи послов стран Центральной Азии с Генеральным директоратом Еврокомиссии по международному партнерству



Послы стран Центральной Азии в Бельгии провели переговоры с должностными лицами Генерального директората Европейской комиссии по международному партнерству (DG INTPA) во главе с региональным директором Петерисом Устубсом и советником директората Хенриком Хололеем. Встреча состоялась в Брюсселе 14 июля, в пятницу.

Как сообщает Посольство Туркменистана в Бельгии, дипломаты обсудили результаты исследования ЕБРР по устойчивым транспортным связям между Европой и Центральной Азией и пути его реализации.

Полпреды также высказали свои предложения по дорожной карте для эффективной реализации рекомендаций, вытекающих из вышеупомянутого исследования.

В исследовании ЕБРР, которое было обнародовано в начале июля, оцениваются существующие и потенциальные новые коридоры, в том числе Центральная Транскаспийская сеть, которые обеспечили бы наиболее стабильное транспортное сообщение между этими пятью странами Центральной Азии с трансъевропейской транспортной сетью, охватывающей 27 государств – членов ЕС.

Исследование также выявило ключевые приоритетные потребности в инвестициях в транспортную инфраструктуру во всех пяти странах Центральной Азии на общую сумму в 18,5 млрд евро.///nCa, 15 июля 2023 г. (источник фото – Посольство Туркменистана в Бельгии)