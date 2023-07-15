Министры иностранных дел Таджикистана и Туркменистана провели политические консультации в Ашхабаде



Сегодня, 15 июля 2023 года, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с делегацией Таджикистана, прибывшей в Ашхабад с двухдневным визитом во главе с Министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином.

В ходе политических консультаций обсуждался широкий комплекс актуальных вопросов, касающихся стратегического партнёрства между Туркменистаном и Республикой Таджикистан в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Министры подтвердили важное значение, уделяемое дальнейшему укреплению многолетних связей между двумя государствами, основанных на принципах дружбы, обоюдного доверия и взаимопонимания. В этой связи, было отмечено, что визиты на высшем уровне занимают особое место в укреплении и расширении туркмено-таджикских отношений.

Как подчеркнул Мередов, государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Таджикистан в мае текущего года придал новый импульс развитию двусторонних отношений и имеет большое значение в расширении сотрудничества.

В ходе встречи стороны подтвердили эффективное партнёрство Туркменистана и Республика Таджикистан не только в двустороннем формате, но и последовательное взаимодействие по глобальным и региональным вопросам в рамках многосторонней дипломатии, в частности, в Организации Объединённых Наций.

Говоря о росте экономических связей, туркменская сторона отметила важную роль торгово-экономических отношений между двумя странами. Подчеркнуто, что для Туркменистана Таджикистан является одним из значимых внешнеэкономических партнёров.

Отметив наличие большого потенциала сотрудничества, осуществляемого по данному направлению, стороны рассмотрели приоритетные вопросы дальнейшего углубления партнёрства. В контексте развития экономических связей, подчёркнута роль деятельности Туркмено-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Собеседники отметили активное культурно-гуманитарное взаимодействие, подтвердили необходимость дальнейшего развития сотрудничества по линии культурных обменов, образования, науки и спорта.

В ходе визита Сироджиддин Мухриддин будет принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. ///nCa, 15 июля 2023 г. (источник фото – МИД Туркменистана)

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