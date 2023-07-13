Туркменистан и ЭСКАТО обсудили устойчивый транспорт, энергетическую мобильность и выполнение резолюции о Специальной программе ООН для бассейна Аральского моря



12 июля 2023 года состоялась встреча А.Атаевой, Постоянного представителя Туркменистана при ООН с г-жой Армидой Салсия Алишахбана, Заместителем генерального секретаря ООН, Исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

В ходе встречи состоялся конструктивный обмен мнениями относительно сотрудничества Туркменистана с ЭСКАТО, в частности в сферах транспорта и энергетики, в вопросах изменения климата, снижения риска стихийных бедствий, а также взаимодействия в рамках Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

В начале беседы Исполнительный секретарь ЭСКАТО поздравила Правительство Туркменистана с открытием города Аркадаг и подтвердила свое участие в параллельном мероприятии на тему: «Устойчивый городской транспорт: подготовка к Совещанию высокого уровня Генассамблеи ООН по устойчивому транспорту и модель города Аркадаг для реализации ЦУР 11», организуемом Постоянным Представительством 17 июля в рамках Политического форума высокого уровня под эгидой ЭКОСОС.

Постпред Туркменистана при ООН выразила признательность руководству и секретариату ЭСКАТО за поддержку и активное сотрудничество с туркменской стороной в процессе принятия резолюции Комиссии по вопросу учреждения Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря, представленной Туркменистаном на 79-й сессии в мае 2023 года.

В ходе встречи было уделено особое внимание вопросам расширения многостороннего сотрудничества в развитии устойчивого транспорта, энергетической мобильности и взаимосвязанности, расширении торгово-экономических связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ///Постоянное Представительство Туркменистана при ООН, 13 июля 2023 г.