News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Туркменистан и ЭСКАТО обсудили устойчивый транспорт, энергетическую мобильность и выполнение резолюции о Специальной программе ООН для бассейна Аральского моря

Туркменистан и ЭСКАТО обсудили устойчивый транспорт, энергетическую мобильность и выполнение резолюции о Специальной программе ООН для бассейна Аральского моря

By


12 июля 2023 года состоялась встреча А.Атаевой, Постоянного представителя Туркменистана при ООН с г-жой Армидой Салсия Алишахбана, Заместителем генерального секретаря ООН, Исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

В ходе встречи состоялся конструктивный обмен мнениями относительно сотрудничества Туркменистана с ЭСКАТО, в частности в сферах транспорта и энергетики, в вопросах изменения климата, снижения риска стихийных бедствий, а также взаимодействия в рамках Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

В начале беседы Исполнительный секретарь ЭСКАТО поздравила Правительство Туркменистана с открытием города Аркадаг и подтвердила свое участие в параллельном мероприятии на тему: «Устойчивый городской транспорт: подготовка к Совещанию высокого уровня Генассамблеи ООН по устойчивому транспорту и модель города Аркадаг для реализации ЦУР 11», организуемом Постоянным Представительством 17 июля в рамках Политического форума высокого уровня под эгидой ЭКОСОС.

Постпред Туркменистана при ООН выразила признательность руководству и секретариату ЭСКАТО за поддержку и активное сотрудничество с туркменской стороной в процессе принятия резолюции Комиссии по вопросу учреждения Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря, представленной Туркменистаном на 79-й сессии в мае 2023 года.

В ходе встречи было уделено особое внимание вопросам расширения многостороннего сотрудничества в развитии устойчивого транспорта, энергетической мобильности и взаимосвязанности, расширении торгово-экономических связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ///Постоянное Представительство Туркменистана при ООН, 13 июля 2023 г.

 

Related posts:

  1. Полный текст резолюции ЭСКАТО ООН о создании специальной программы ООН для бассейна Аральского моря (UNSPAS), инициированной Туркменистаном и принятой 19 мая 2023 года
  2. Туркменистан осветил аральскую проблематику на сессии ЭСКАТО  – предпринят очередной шаг на пути создания специального механизма ООН
  3. Делегация Туркменистана во главе с министром финансов и экономики примет участие в очередной сессии ЭСКАТО
  4. Ашхабадский процесс: Устойчивый транспорт является ключевым условием для восстановления развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в пост-пандемийном мире
  5. Туркменистан и Ангола обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на площадке ООН
  6. ЭСКАТО поможет разработать ТЭО для коридора Узбекистан-Туркменистан-Иран-Индия
  7. ВОДОХРАНИЛИЩА УЗБЕКИСТАНА — УБИЙЦЫ АРАЛЬСКОГО МОРЯ
  8. Делегация Туркменистана приняла участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему «Женщины, мир и безопасность: на пути к 25-летию принятия резолюции СБ ООН 1325»
  9. В Ашхабаде обсудили вопросы предотвращения распространения наркотиков в регионе Центральной Азии
  10. Во Всемирный День Охраны Окружающей среды Туркменистан обсудили экологическую повестку с международными партнерами
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan