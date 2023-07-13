БОМКА 10 организовала ТоТ по досмотру легковых и грузовых транспортных средств для таможенной и пограничной служб Туркменистана

С 11 по 13 июля Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10), финансируемая Европейским Союзом, организовала тренинг для тренеров по досмотру легковых и грузовых транспортных средств для сотрудников Государственной таможенной службы, и Государственной пограничной службы Туркменистана, ответственных за организацию учебного процесса и разработку методологии досмотра транспортных средств.

В ходе данного мероприятия эксперты Таможенного управления Службы государственных доходов Латвии уделили особое внимание методологии эффективного досмотра и обнаружения контрабанды.

Кроме того, участников ознакомили с новейшими техническими решениями с целью осуществления эффективного досмотра транспортных средств и товаров на контрольно-пропускных пунктах. Также во время тренинга целевая группа также получила практические навыки для последующей передачи знаний по месту службы.

Отметим, что аналогичные мероприятия ранее были организованы в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Таким образом, данное мероприятие закрывает серию семинаров по данной теме в Центральной Азии.///БОМКА, 13 июля 2023 г.