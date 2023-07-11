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Программный офис ОБСЕ в Душанбе организовал курсы по обезвреживанию взрывоопасных предметов 1-го уровня для специалистов из Казахстана, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана

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10 июля в Региональном учебном центре по обезвреживанию взрывоопасных предметов Министерства обороны Таджикистана в Чимтеппе, пригороде Душанбе, начались трехнедельные региональные курсы по обезвреживанию взрывоопасных предметов (EOD level 1). Представители Программного офиса ОБСЕ в Душанбе, Министерства обороны, посольства США в Душанбе и Центрального командования армии Соединенных Штатов (USARCENT) приняли участие в церемонии открытия учебного курса.

Шестнадцать специалистов из Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Сербии примут участие в курсе, организованном Министерством обороны Таджикистана при содействии миссии ОБСЕ в партнерстве с USARCENT.

USARCENT и инструкторы Регионального учебного центра проведут учебный курс в соответствии с международными стандартами противоминной деятельности.

Мероприятие направлено на развитие компетенций и повышение квалификации военнослужащих из Центральной Азии в области обнаружения, обезвреживания и уничтожения на месте взрывоопасных предметов.

В своей вступительной речи заместитель начальника инженерного отдела Министерства обороны Таджикистана полковник Хасанзода Анвар подчеркнул важность тренинга для укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии и поблагодарил партнеров проекта и заинтересованные стороны за их поддержку и сотрудничество.

Подполковник армии США Витали Гельфгат, начальник отдела военного сотрудничества Посольства США в Душанбе, выразил гордость за исключительное лидерство Таджикистана в проведении учебных курсов по операциям ОВП и выдающийся вклад в гуманитарную деятельность по разминированию. Признавая важность этих инициатив в продвижении безопасности, усилении охраны и сохранности человеческих жизней, Гельфгат подчеркнул важность поддержания сотрудничества между Таджикистаном и другими странами Центральной Азии, участвующими в такой критически важной деятельности.

Сотрудник по программам ОБСЕ в Душанбе Соня Станиславлевич отметила, что развитие потенциала ОВП позволит Таджикистану и соседним странам самостоятельно и эффективно устранять взрывоопасные ситуации.

Давнее партнерство между Программным офисом ОБСЕ в Душанбе и Министерством обороны позволяет осуществлять программные мероприятия на местном уровне. Приобретая, укрепляя и поддерживая такие региональные сети и возможности, ОБСЕ оказывает поддержку Таджикистану и соседним странам в Центральноазиатском регионе в эффективном, результативном и самодостаточном решении вопросов, связанных со взрывоопасностью. ///Программный офис ОБСЕ в Душанбе, 11 июля 2023 г.

 

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