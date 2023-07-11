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Казахстан расширяет танкерный флот для поставок нефти по Каспию

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4 июля в порту Галац (Румыния) состоялась торжественная церемония приемки двух нефтеналивных танкеров «Taraz» и «Liwa», пополнивших казахстанский морской флот, сообщает национальная нефтяная компания Казахстана

Владелец новых танкеров дедвейтом 8000 тонн — совместное предприятие «Caspian Integrated Maritime Solutions Ltd», акционерами которого являются Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот» (КМТФ) и «Abu Dhabi Ports Group» (ОАЭ).

В марте текущего года началась отгрузка казахстанской нефти по маршруту Актау — Баку — Тбилиси — Джейхан в ежегодном объеме 1,5 млн тонн.

Транспортировка нефти осуществляется Казахстаном и ОАЭ на паритетной основе транспортируют нефть по морскому маршруту Актау — Баку.

Полученные два танкера позволят полностью покрыть обязательства казахстанской стороны по перевозке 750 тыс. тонн нефти в год.

Суда построены на верфи «Damen Shipyard Galati» нидерландского концерна «Damen». Они оснащены передовыми системами управления, имеют высокие технические характеристики и современное оборудование, что обеспечивает их надежность и эффективность. Танкеры спроектированы с учетом всех международных стандартов обеспечения безопасности, экологических требований и защиты окружающей среды.

Стоимость приобретения составляет 30 млн. долл.США, сообщил ранее казахстанский новостной портал LS со ссылкой на инвестиционный холдинг «Самрук-Казына» (принадлежащий правительству Казахстана).

Также Казмортрансфлот и «Damen Shipyards» подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу строительства новых танкеров дедвейтом 12000 тонн и универсальных паромов для Каспийского моря.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ноябре прошлого года поручил правительству увеличить объемы транспортировки нефти через каспийские порты Актау и Курык до 20 млн тонн нефти в год. Приобретение танкеров «Taraz» и «Liwa» позволит активнее развивать Транскаспийский маршрут экспорта казахстанской нефти. ///nCa, 11 июля 2023 г.

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