Как ускорить экономический рост на Кавказе и в Центральной Азии

Ник Гигинеишвили

В среднесрочной перспективе реформы могут увеличить объем производства в регионе на 5-7 процентов

С момента обретения независимости в начале 1990-х годов уровни доходов и уровень жизни на Кавказе и в Центральной Азии (КЦА) улучшились, но остаются значительно ниже уровней развивающихся стран Европы. Государство продолжает играть доминирующую роль во многих странах КЦА, и переход к рыночной экономике все еще продолжается. В настоящее время регион сталкивается с рисками глобальной фрагментации из-за войны России на Украине, которая может исказить торговые и финансовые потоки. Без более высокого и инклюзивного роста региону могут потребоваться десятилетия, чтобы догнать уровни доходов в Европе с формирующейся рыночной экономикой — более шести десятилетий для Таджикистана и Кыргызской Республики и почти три десятилетия для Узбекистана и Туркменистана.

Чтобы укрепить свою экономическую устойчивость, создать больше рабочих мест и поддержать развитие человеческого потенциала, регион нуждается в новой модели роста, которая приведет к более эффективному распределению ресурсов. Частный сектор должен стимулировать экономический рост, в то время как государство должно обеспечивать благоприятную для бизнеса среду, предоставлять основные общественные блага и услуги, инвестировать в здравоохранение, образование и инфраструктуру, а также защищать уязвимых. Это требует структурных реформ для устранения препятствий на пути роста.

Наше исследование показывает, что структурные реформы могут увеличить объем производства в странах КЦА на 5-7 процентов в ближайшие 4-6 лет и значительно улучшить благосостояние людей. Реформы управления, включая реформы государственных предприятий, приведут к наибольшему приросту производства в регионе – почти на 6 процентов. За этим следуют реформы рынка труда, ослабление внешних финансовых и торговых ограничений, а также либерализация товарных и финансовых рынков. Более того, страны с лучшим управлением, как правило, извлекают большие дивиденды роста из других реформ. Это говорит о том, что реформы управления, которые затрагивают все секторы экономики, могут усилить положительное воздействие других реформ и должны быть приоритетными.

Наконец, более высокие и целенаправленные социальные расходы могли бы сократить бедность и повысить уровень жизни бедных слоев населения. Например, Таджикистану необходимо ежегодно тратить дополнительно 3,5 процента ВВП на системы социальной защиты, чтобы довести средний доход бедных до международной черты бедности в 3,65 доллара в день. Хорошо продуманные системы социальной защиты помогут защитить наиболее уязвимых от последствий реформ, необходимых для снижения роли государства в экономике и перехода к новой модели роста.

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Ник Гигинеишвили – заместитель руководителя отдела департамента Ближнего Востока и Центральной Азии. /// nCa, 11 июля 2023 года

Первоначально опубликовано на официальном сайте МВФ: https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/07/10/cf-how-to-accelerate-economic-growth-in-the-caucasus-and-central-asia

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