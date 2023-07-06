Сеть сейсмостанций Туркменистана пополнится новой станцией в городе Аркадаг

В Туркменистане разрабатывается проект строительства новой сейсмостанции в городе Аркадаг, которая будет оснащена оборудованием последнего поколения. Всего в стране насчитывается более 40 сейсмостанций. О том, как продвигается реализация проекта рассказала в интервью газете «Нейтральный Туркменистан» учёный секретарь Института сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана Светлана Ахмедова.

Одним из основных направлений деятельности Института является осуществление сейсмического мониторинга, представляющего собой систему непрерывных круглосуточных наблюдений за происходящими сейсмическими событиями в широком диапазоне.

Институт ежеквартально предоставляет сведения о текущем состоянии сейсмичности в регионе в Главное управление по ЧС Министерства обороны Туркменистана. В настоящее время Сейсмическая служба в Туркменистане включает 19 стационарных и 22 автономные станции, которые расположены во всех велаятах страны.

На всех стационарных сейсмических станциях установлена аппаратура «GEOSIG», осуществляется обработка записей сейсмических событий. Данные со всех станций собираются и обрабатываются в Службе, расположенной в Институте сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана.

С 8 станциями установлена связь для передачи оперативной круглосуточной информации о сейсмических событиях через туркменский спутник в реальном режиме времени. Сейсмической службой ежедневно составляются оперативные сводки землетрясений.

Регистрацию сейсмичности в Центральном Копетдаге контролируют стационарные сейсмические станции, расположенные в Ашхабаде, посёлках Маныш, Ызгант, Гермаб, Арчабил и Сунча.

Институт также работает над созданием единой общегосударственной системы сейсмомониторинга территории Туркменистана. С этой целью подготовлено техническое задание по объявленному Академией наук Туркменистана тендеру на приобретение оборудования для строительства оптико-волоконных линий связи между цифровыми сейсмостанциями, современного сейсмогеофизического оборудования и оргтехники.

Создание ещё одной сейсмической станции в городе Аркадаг позволит оперативно и точно определять гипоцентры землетрясений с обеспечением минимально возможной ошибки за счёт соответствующего выбора сейсмодатчиков.

Современная аппаратура на сейсмической станции в Аркадаге позволит осуществлять автоматическую регистрацию сейсмических сигналов от естественных и искусственных источников сейсмических колебаний на территории Туркменистана и сопредельных сейсмоактивных областей.

В городе Аркадаг сотрудниками Института уже проводятся необходимые сейсмогеофизические исследования, которые будут учтены при разработке карты сейсмического микрорайонирования.

На целевых площадках проведены наблюдения с применением томографов «Tromino». Осуществляется внедрение разработанного в Институте нового программного комплекса, позволяющего проводить автоматизированное построение моделей скоростного строения приповерхностной толщи с использованием только цифровых записей микросейсмического волнового фона.

С введением в эксплуатацию новой станции туркменские учёные будут иметь возможность уточнять глубинную структуру земной коры и верхней мантии региона, чтобы построить скоростную модель до глубины 300 км.

Институт сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана подготовил технические задания на строительство здания станции в Аркадаге, а также на приобретение и установку необходимого оборудования.

Приоритетом в выборе оборудования является создание сейсмической станции нового поколения, укомплектованной цифровыми регистраторами сейсмических сигналов. ///nCa, 6 июля 2023 г.