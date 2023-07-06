Объединение ради прогресса: ЕС и ООН поддерживают запуск Центральноазиатского альянса по искоренению гендерного насилия

27 июня в Алматы в рамках Региональной программы для Центральной Азии и Афганистана Инициативы ООН «Spotlight» («Луч света») при щедрой поддержке Европейского Союза был официально запущен Центральноазиатский альянс по искоренению гендерного насилия. Данная новаторская инициатива направлена на борьбу с гендерным насилием и одновременно на достижение Цели 5 в области устойчивого развития (ЦУР 5), касающейся гендерного равенства. Альянс ставит своими целями продвижение гендерного равенства, укрепление гражданского общества и создание платформы для обмена знаниями и опытом в целях предотвращения и решения проблемы гендерного насилия в регионе. На мероприятии по случаю запуска собрались более 70 представителей ЕС, ООН, стран Центральной Азии, дипломатического корпуса, организаций гражданского общества, СМИ и молодежных объединений.

В мероприятии приняли участие более 70 представителей организаций гражданского общества со всего региона Центральной Азии Фото: © UN Women Kazakhstan

Гендерное насилие представляет собой угрозу благополучию и правам женщин и девочек во всем мире. По данным ООН, каждая третья женщина и девочка в Центральной Азии в какой-то момент своей жизни подвергалась насилию. Конечной целью Альянса является формирование нулевой терпимости к гендерному насилию, что благотворно скажется на жизни примерно 35 миллионов женщин и девочек в пяти странах Центральной Азии.

Обращаясь к собравшимся, Посол ЕС в Казахстане Кестутис Янкаускас отметил: «Люди в Центральной Азии гордятся своими традициями, и насилие в отношении женщин никогда не было их частью. Исходя из этого, Европейский Союз, страны Центральной Азии и партнеры ООН совместно работают над искоренением всех форм насилия в отношении женщин и девочек. Мы объединяем усилия в рамках Инициативы «Spotlight» и создаем Центральноазиатский альянс по искоренению сексуального и гендерного насилия, который поможет всем нам в продвижении к формированию более современного и справедливого общества».

Официальный запуск Центральноазиатского альянса по искоренению гендерного насилия Фото: © UN Women

В ходе мероприятия участники поделились информацией о своей работе и обсудили проблемы, с которыми они сталкиваются в борьбе с насилием в отношении женщин и девочек. Создание Альянса знаменует собой важную веху и является одним из ключевых достижений Региональной программы в рамках Инициативы «Spotlight». С момента своего запуска в 2020 году в рамках Программы был достигнут значительный прогресс, включая проведение региональных исследований, посвященных участию секторов здравоохранения, социальной поддержки и полиции в многосекторальном реагировании на сексуальное и гендерное насилие. Среди других успешных достижений, в рамках Программы было подготовлено пять страновых отчетов об организации реагирования на гендерное насилие, повышена осведомленность о гендерном равенстве и здоровой мужественности среди 7 миллионов человек в Центральной Азии, проведен тренинг по подготовке материалов c учетом гендерной проблематики для 130 журналистов из 6 стран, а также оказано содействие формированию региональной сети, включающей более 500 представителей гражданского общества.

Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори подчеркнула: «Сегодняшний день знаменует собой важную веху в наших совместных с ЕС усилиях по искоренению насилия в отношении женщин и девочек в Центральной Азии. Альянс будет работать в связке с другими региональными и национальными инициативами и коалициями, которые уже существуют. Мы призываем всех партнеров в регионе присоединиться к этим значительным усилиям по искоренению гендерного насилия. Работая вместе, мы можем использовать наши общие силы для противостояния губительным нормам, укрепления механизмов защиты и обеспечения доступа к правосудию и услугам поддержки для лиц переживших насилие».

Накануне официального запуска первого Центральноазиатского альянса проведена церемония завязывания лент желаний на дерево, символизируя единение и общность усилий всех заинтересованных сторон: гражданского общества, госорганов, академических кругов и др. по достижению ЦУР5 – гендерного равенства. Фото: © Photo: UN Women Kazakhstan

Запуск Центральноазиатского альянса в рамках Региональной программы Инициативы «Spotlight» означает решительную приверженность соблюдению принципов прав человека, равенства и справедливости. Он служит примером общей приверженности ЕС и ООН к достижению преобразующего видения, изложенного в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Совместными усилиями ЕС и ООН, а также их региональные партнеры прокладывают путь к будущему, в котором женщины и девочки в Центральной Азии смогут жить без насилия и дискриминации. Центральноазиатский альянс будет служить вдохновляющим маяком надежды, побуждая другие регионы следовать его модели и вносить свой вклад в глобальное движение к гендерному равенству.

Региональная сеть включает более 500 представителей гражданского общества Фото: © UN Women

Региональная программа Инициативы «Spotlight» для Центральной Азии и Афганистана является частью глобальной инициативы, финансируемой Европейским Союзом в более чем 25 странах и 6 регионах, направленной на борьбу с различными формами насилия в отношении женщин и девочек, а также с вредными практиками. Координатором Инициативы является Офис Постоянного координатора ООН в Казахстане, а ее реализация осуществляется через Программу развития ООН (ПРООН), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Структуру «ООН-женщины».

Справочная информация

Инициатива «Spotlight» («Луч света») – это крупнейшая в мире целенаправленная работа по искоренению всех форм насилия в отношении женщин и девочек к 2030 году. Она реализуется с 2016 года в рамках глобального многолетнего партнерства между Европейским Союзом и Организацией Объединенных Наций. Сегодня Инициатива «Spotlight» – это 25 страновых и 6 региональных программ по всему миру. В Центральной Азии и Афганистане Инициатива «Spotlight» направлена на использование инновационных подходов для понимания, предотвращения и реагирования на случаи сексуального и гендерного насилия и вредных практик. Программа, финансируемая ЕС (5,3 млн. долларов США), действует в рамках 5 основных направлений: правовое, институциональное, социальные нормы, данные и гражданское общество. Узнайте больше на сайте www.spotlightinitiative.org ///ООН Казахстан