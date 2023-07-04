АБР: Сокращение разрыва в защите Центральной Азии от рисков затопления и землетрясений

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

В условиях, когда изменения климата ведут к росту частоты и тяжести естественных угроз, регионы Центральной Азии и Южной Азии сталкиваются со все возрастающими рисками, угрожающими жизням и доходам.

Заранее организованное финансирование рисков стихийных бедствий может помочь странам более эффективно реагировать сразу после наступления таких бедствий, как наводнения и землетрясения.

Правительства создают механизмы финансовой защиты на случай бедствий, но не все страны располагают достаточными финансовыми ресурсами для защиты от рисков стихийных бедствий.

Разрушительные наводнения, случившиеся в Пакистане в прошлом году, повлияли на жизнь около 33 миллионам жителей и нанесли ущерба на сумму примерно в 30 миллиардов долларов. В этом году страна снова пережила потрясение – землетрясение магнитудой 6.5, от которого пострадали также соседний Афганистан и пять стран Центральной Азии. Из последних событий стоит упомянуть лесные пожары, уничтожившие до 60 000 гектаров земель на северо-западе Казахстана и убившие 14 человек.

Эти события служат трагическим напоминанием о том, что Центральная Азия и ее соседи подвержены многочисленным стихийным угрозам, таким как наводнения и землетрясения. В условиях, когда изменения климата ведут к росту частоты и тяжести таких событий, регион стоит перед угрозой все возрастающего разрыва в защите от рисков.

Количественная оценка этого разрыва в финансировании дана в отчете Азиатского банка развития (АБР) под названием «Сокращение разрыва в защите от рисков стихийных бедствий в Центральной Азии». Главный специалист по финансированию и страхованию от бедствий АБР Томас Кесслер объясняет, каким образом страны Центральной Азии могут объединить усилия для сокращения этого разрыва в финансировании.

Почему важна защита от рисков стихийных бедствий в Центральной Азии?

Устойчивость перед бедствиями, вызванными природными угрозами, крайне важна в отдельных частях Азиатско-Тихоокеанского региона, подверженных рискам землетрясений и изменений климата. Страны могут сократить степень своей подверженности угрозам путем построения средств защиты от наводнений, модернизации имеющейся инфраструктуры и разработки планов эвакуации и реагирования. Эти действия помогут защитить жизни граждан, их доходы и экономики стран. Однако, даже с самыми тщательно спланированными и реализованными мерами всегда будет в определенной степени сохраняться риск.

В регионе Программы «Центральноазиатское экономическое сотрудничество» (ЦАРЭС) — включающем Центральную Азию, некоторые части Южной Азии и Закавказья, Монголию и Китайскую Народную Республику — ускоренное экономическое развитие одновременно означает рост стоимости активов, которым угрожают риски стихийных бедствий.

Как указано в нашем отчете, наводнения и землетрясения ежегодно наносят региону ущерб, оцениваемый примерно в 4,7 миллиардов долларов. Эта цифра представляет собой долгосрочную оценку ожидаемого ежегодного ущерба от бедствий, полученную путем расчета средних значений для событий, происходящих чаще, но не являющихся очень тяжелыми, и событий, которые происходят реже, но могут наносить намного больший урон.

Правительства создают механизмы финансовой защиты от бедствий, но не все страны региона ЦАРЭС обладают достаточными ликвидными ресурсами для финансирования защиты от рисков, чтобы быстро и эффективно реагировать сразу после разрушительных событий.

Зачем нужно заблаговременно создавать финансовые механизмы еще до наступления бедствий?

В случае стихийного бедствия финансирование привлекается после наступления события в виде незапланированных замствований, перераспределения бюджета и гуманитарной помощи. Данный подход может сработать в странах с достаточным фискальным пространством, которые могут быстро организовать доступ к финансированию. Однако, правительства с ограниченными возможностями для осуществления затрат часто полагаются на гуманитарную помощь, которая играет жизненно важную роль, но может быть разной по объему, скорости поступления и не всегда бывает гарантированной.

Какие-то объемы финансирования можно организовать еще до наступления бедствий. Заранее организованное финансирование рисков стихийных бедствий может стать важнейшим источником финансирования для ремонта поврежденной инфраструктуры и восстановления экономики. Есть два вида такого финансирования: перекладывание рисков или сохранение рисков. Так называемые стратегии перекладывания рисков включают использование таких инструментов, как страхование и облигации на случай стихийных бедствий. Они позволяют переложить потенциальные потери на третьих лиц, таких как страховые компании или инвесторов, покупающих облигации, за что тем уплачивается надбавка за принятие таких рисков.

Стратегии с сохранением рисков предусматривают создание правительством резервного фонда для финансирования потерь, вызванных негативными событиями, в том числе в виде депозитов и условных займов на случай стихийных бедствий.

Перенос рисков и сохранение рисков не являются взаимно исключающими стратегиями. Учитывая разнообразие потенциальных рисков, которые связаны с природными угрозами, с точки зрения частоты и тяжести, странам нужны комбинации разных финансовых инструментов для финансирования комплексной стратегии защиты от стихийных бедствий. Одни только стратегии с сохранением рисков не могут покрыть последствия особенно крупных или неожиданных бедствий.

Бедствия, вызванные природными угрозами и усиливающимися изменениями климата, серьезно угрожают экономическому и социальному развитию Азиатско-Тихоокеанского региона.

В рамках каких сценариев можно использовать эти финансовые инструменты?

Меры, предусматривающие сохранение рисков, подходят для покрытия потерь, связанных с часто происходящими, но менее интенсивными событиями. Внезапные паводы, к примеру, могут происходить раз в несколько лет в результате сильных осадков. Частота возникновения таких событий означает, что правительствам невыгодно перекладывать такие риски на третьи стороны, поскольку масштабы ущерба обычно не таковы, чтобы повлиять на приоритетность расходных статей правительства.

Однако, риски, связанные с редко происходящими, но тяжелыми по последствиям катастрофами, лучше защищать при помощи перекладывания рисков. Потери, которые может принести разрушительное землетрясение или наводнение в масштабах всей страны, к примеру, лучше всего покрывать при помощи механизмов перекладывания рисков. В случае самых экстремальных событий, особенно в странах с большой территорией, доступные возможности по страхованию на рынках страховых услуг, перестрахования и рынках капитала могут быть ограниченными. В таких случаях важную роль играет помощь доноров, выделяемая после наступления события.

Какие затруднения испытывает регион в вопросе сокращения «разрыва в защищенности»?

Странам-участницам ЦАРЭС присущи разные уровни риска, влияющие на их способность заручиться страхованием и другими формами финансирования рисков стихийных бедствий.

К примеру, по причине низкого суверенного кредитного рейтинга стран вроде Пакистана и Таджикистана правительствам этих стран привлечение средств на рынках частного капитала обходится слишком дорого. Такое положение дел усугубляется тем фактом, что некоторые провинции этих стран, имеющие высокие уровни как рисков, так и уязвимости, зависят от сельского хозяйства и простых форм перерабатывающей промышленности, организованных в основном малыми фермерскими хозяйствами и малым бизнесом.

В Кыргызской Республике и Узбекистане имеются некоторые виды механизмов, предусматривающих финансирование с сохранением рисков, однако, уровень рисков и уязвимости является высоким как раз на тех территориях, где важную роль играют сельское хозяйство и производство товаров.

В Азербайджане, Грузии и Казахстане уже внедрены меры, которые позволяют, не перекладывая риски, покрыть потери от наводнений, землетрясений и удовлетворить потребности, возникающие в чрезвычайных ситуациях. Однако, размер ущерба может оказаться таким, что эти ресурсы будут исчерпаны, и понадобятся инструменты перекладывания рисков для финансирования расходов на восстановление.

Может ли сыграть какую-то роль региональное сотрудничество?

Да. Учитывая, что страны-участницы сталкиваются с общими для всех рисками стихийных бедствий, создание регионального механизма переноса рисков может экономичным образом сократить разрыв в уровне защищенности. К примеру, страны могут сотрудничать в вопросе коллективной закупки страховки. Это может диверсифицировать уровни риска среди разных стран и позволить им разделить фиксированные и административные затраты, тем самым снижая затраты в целом.

Региональное сотрудничество также позволяет странам обмениваться эффективной практикой предупреждения и контроля рисков стихийных бедствий.

Устойчивость регионального фонда будет зависеть от трех факторов. Во-первых, финансирование рисков должно удовлетворять потребности всех стран-участниц, что обеспечит их заинтересованность. Во-вторых, риски, покрытые планами защиты, должны быть хорошо сбалансированы, чтобы затраты на риски, покрытые в любой из стран, не истощили ресурсы, требуемые для покрытия рисков другой страны. Это также позволит уменьшить потребность в перестраховании для защиты средств регионального фонда и гарантирует, что он сможет выплачивать страховые премии. В-третьих, должны быть стимулы для того, чтобы страны внедряли меры по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, ограничивая рост затрат на защиту и повышая устойчивость своей экономики и народов к стихийным бедствиям. ///АБР, 27 июня 2023 г.