Российская компания поможет оцифровать туркменские железные дороги

На полях конференции и выставки «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие» в Ашхабаде «РЖД-Технологии» и туркменская железнодорожная компания подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились о партнерском взаимодействии в цифровой сфере.

Меморандум о сотрудничестве подписали коммерческий директор – руководитель департамента ООО «РЖД-Технологии» Павел Дыкун и генеральный директор АООТ «Демирёллары» Акмурат Ходжабаев.

Основная цель сотрудничества – повышение эффективности работы Туркменских железных дорог за счет развития цифровых технологий. ОАО «РЖД», ООО «РЖД-Технологии» и АООТ «Демирёллары» совместными усилиями будут реализовывать проекты цифровизации, создавать продукты нового поколения и осуществлять их опытную эксплуатацию на полигоне Туркменских железных дорог, организовывать исследования, проводить различные мероприятия.

Компания «РЖД-Технологии» является часть холдинга «РЖД» (Российские железные дороги), которая отвечает за управление высокотехнологичными активами ОАО «РЖД», осуществляет комплексную цифровизацию Российских железных дорог и других транспортно-логистических компаний.

В рамках сотрудничества с АООТ «Демирёллары» компания поделится опытом реализации проектов цифровой трансформации, продемонстрирует туркменским коллегам возможности удачно внедренных проектов.

Проведение экспертизы пилотных цифровых продуктов на инфраструктуре Туркменских железных дорог, формирование краткосрочных и долгосрочных программ совместных мероприятий и проектов – дополнительные направления деятельности ООО «РЖД-Технологии» в рамках сотрудничества.

«Сотрудничество в рамках подписанного меморандума позволит реализовать потенциал экспортного портфеля холдинга «РЖД», будет способствовать повышению эффективности работы Туркменских железных дорог. Кроме того, мы сможем учесть полученный опыт в процессе сотрудничества в области цифровизации железных дорог других стран – партнеров по пространству колеи 1520 мм», – прокомментировал Александр Мискарян, генеральный директор ООО «РЖД-Технологии».

АООТ «Демирёллары» выполняет функции перевозчика и в грузовом, и в пассажирском сообщении на туркменской сети железных дорог. В структуру компании входят локомотивные и вагонные депо, железнодорожные станции, вокзалы, строительно-монтажные подразделения, профильные предприятия связи и электроснабжения на всей территории Туркменистана.///nCa, 6 мая 2023 г. (Фото – пресс-служба ОАО «РЖД»)