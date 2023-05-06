Начался рабочий визит Президента Сердара Бердымухамедова в Великобританию

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по приглашению английской стороны отбыл с рабочим визитом в Великобританию, где примет участие в церемонии коронации Короля Сое­динённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карла III и его супруги королевы-консорта.

В столичном Международном аэропорту главу государства провожали официальные лица.

Участие Президента Туркменистана в предстоящих торжествах по случаю вступ­ления нового британского монарха во власть – ещё одно яркое свидетельство поступательно развивающихся дружественных и взаимоуважительных двусторонних связей. Первый визит главы государства Сердара Бердымухамедова в Англию служит подтверждением огромного значения, придаваемого обеими странами укреплению продуктивных контактов.

В состоявшейся в воздушной гавани Ашхабада беседе Президента Туркменистана с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сое­динённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране г-жой Люсией Уайлд с удовлетворением констатировался эффективный характер партнёрства, имеющего широкие перс­пективы для дальнейшего развития взаимовыгодных контактов в различных сферах. Особый акцент сделан на стремлении сторон придать многолетнему сотрудничеству качественно новое наполнение.

Пожелав главе государства Сердару Бердымухамедову успешного визита, дипломат подчеркнула, что участие Президента Туркменистана в предстоящем мероприятии по случаю коронации Короля Карла III, став значимым событием в истории межгосударственного диалога, придаст позитивный импульс укреплению двусторонних связей.

…Следует отметить, что Великобритания, дипломатические отношения с которой установлены в январе 1992 года, выступает в числе важных партнёров нашей страны. Вместе с тем, Англия активно поддержала Резолюцию ООН о постоянном нейтралитете Туркменского государства в декабре 1995 года на 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, поддерживает миролюбивый внешнеполитический курс нашей страны и выдвигаемые созидательные инициативы, нацеленные на решение насущных проблем современности.

Подтверждением большого внимания Великобритании к Туркменистану служат визиты в Ашхабад членов королевской семьи. Так, в 1996 году Чарльз, принц Уэльский посетил с официальным визитом нашу страну, а в ­ноябре 2013 года принц Эндрю, герцог Йоркский, принял участие в Международной выставке и конференции «Международное сотрудничество в нефтегазовой отрасли Туркменистана: потенциал, достижения, приоритеты».

Об огромном интересе британской стороны к упрочению межгосударственного диалога свидетельствуют также визиты в последние годы высокопоставленных лиц в Туркменистан, в частности, старшего государственного министра МИД Великобритании Тобиаса Элвуда, посланника Премьер-министра по торговле, депутата парламента Чарльза Хендри, специального посланника Премьер-министра Великобритании по вопросам торговли в Туркменистане баронессы Эммы Николсон Уинтерборнской, сопредседателя Туркмено-британского торгово-промышленного совета Рональда Нэша и др.

Сегодня взаимодействие между нашими странами основывается на обоюдном уважении, доверии и общих позициях по актуальным воп­росам международной повестки дня. У наших государств имеются общие интересы в политике, экономике и гуманитарной области. В числе приоритетных векторов сотрудничества официальный Лондон и Ашхабад определили топливно-энергетический сектор, торговую и банковскую сферы, строительство, развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры, внедрение новых технологий, туризм, спорт, культуру, науку, образование, здравоохранение.

Великобритания является одним из лидеров европейской торговли и крупных финансовых центров, что открывает широкие возможности для наращивания продуктивных туркмено-британских контактов. Англия проявляет стремление к укреплению диалога с нашей страной, обладающей внушительным ресурсным и экономическим потенциалом, демонстрирующей стабильную динамику развития.

Большой вклад в активизацию межгосударственного сотрудничества вносит деятельность Туркмено-британского торгово-промышленного совета, в рамках которого определяются основные направления и сферы совместной работы. Для расширения этого взаимодействия, как уже отмечалось выше, имеются все условия, включая созданный на туркменском рынке благоприятный инвестиционный климат, обеспечение финансовой и социальной стабильности.

В последние годы Туркменистан активно проводит курс на диверсификацию экономики, переход её на рыночные отношения. В результате осуществляемых комплексных мер увеличивается доля неуглеводородного и негосударственного секторов в структуре ВВП. Планомерно претворяются в жизнь масштабные реформы и преобразования в различных сферах, предпринимаются действенные шаги по поддержанию инвестиционной активности, усилению процессов импортозамещения и увеличения экспорта.

Курс на коренную модернизацию экономики страны, взятый Национальным Лидером туркменского народа и успешно продолжающийся сегодня под руководством Президента Сердара Бердымухамедова, обусловил расширение взаимовыгодного партнёрства с зарубежными государствами. При этом ключевыми ориентирами выступают внедрение передовых технологий и высокотехнологичного оборудования, создание инновационных производств, цифровизация. И здесь сотрудничество с Великобританией, являющейся крупным экспортёром высоких технологий, товаров и капитала, а также с ведущими английскими компаниями, располагающими солидным опытом в этих областях, находит конкретное практическое применение в Туркменистане.

Проводимая Правительством нашей страны инвестиционная политика обеспечивает все экономические, социальные и правовые условия для систематического наращивания многоплановых деловых контактов с иностранными партнёрами, в том числе с бизнес-кругами Англии. Одним из ключевых векторов турк­мено-британского взаимодействия является топливно-энергетическая сфера. Располагая колоссальным углеводородным потенциалом, наше государство выступает за оптимизацию международного сотрудничества в секторе ТЭК, внося действенный вклад в обеспечение регио­нальной и глобальной энергобезопасности.

В числе основных направлений партнёрства – химическая индустрия, текстильная и лёгкая промышленность, чьи предприятия выпускают различные виды продукции, к импорту которой Великобритания проявляет большой интерес.

В ряду важных аспектов туркмено-британского сотрудничества – и транспортно-коммуникационный сектор, являющийся ключевым фактором глобального устойчивого развития, напрямую влияющим на стабильность и сбалансированность торгово-экономических связей. В этой области наша страна, претворяя в жизнь совместно с зарубежными партнёрами крупномасштабные проекты, вносит весомый вклад в формирование комбинированной транспортно-транзитной инфраструктуры в региональном и трансконтинентальном масштабе. В данном сегменте для Туркменистана и Великобритании открываются большие перспективы для партнёрства, особенно с учётом логистических возможностей Международного морского порта Туркменбаши.

В ходе заседаний Туркмено-британского торгово-промышленного совета неоднократно подтверждалась неизменная заинтересованность представителей деловых кругов Англии в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества и установлении тесных бизнес-контактов с нашей страной.

Высоким уровнем взаимодействия характеризуются и отношения в гуманитарной сфере. Британские университеты Стратклайд, ­Борнмут, Ковентри, университет им. Хэрриота и Уатта в рамках программы ТЭМПУС Европейского Союза реализовали ряд проектов по оказанию содействия туркменским специалистам в разработке учебных программ и методик по изучению и преподаванию иностранных языков, совершенствованию практики переводов.

Плодотворное сотрудничество сложилось в области подготовки кадров для сферы туризма и спорта, а также для сельского хозяйства и банковского сектора. Результатом совместных усилий явилось претворение в жизнь десятков программ.

В научной области примером успешного партнёрства служит работа туркменских специалистов совместно с офисом ЮНЕСКО в Ашхабаде и Королевским обществом по защите птиц Великобритании по номинированию Койтендагского и Бадхызского государственных природных заповедников в Список Всемирного природного наследия.

Исторические памятники, уникальное культурное наследие нашего народа ежегодно привлекают в Туркменистан сотни английских туристов. Поддерживая интерес британцев к нашей стране, Посольство Туркменистана в Великобритании организовывает различные мероприятия, знакомящие с историей, традициями и достижениями нашего государства.

Важное значение имеет развитие двустороннего сотрудничества в области спорта. В данном контексте следует отметить участие ведущих анг­лийских компаний в подготовке и организации успешно прошедших в 2017 году в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Неотъемлемым фактором укрепления отношений дружбы и партнёрства между двумя странами выступает развитие межпарламентских связей. В данном контексте следует отметить, что между Меджлисом Туркменистана и парламентом Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества.

Более тридцати лет истории отношений между независимым Туркменистаном и Великобританией открыли народам наших стран многие интересные страницы истории, культуры, традиций. Многолетнее взаимодействие в различных сферах наглядно подтвердило, что наши страны признают друг друга в качестве надёжных и ответственных партнёров. А сложение совместных усилий и имеющиеся инвестиционные возможности двух государств и в дальнейшем послужат развитию национальных экономик, культурно-гуманитарных контактов.

…Спустя некоторое время президентский авиалайнер приземлился в Международном аэропорту Stansted города Лондон.

У трапа самолёта главу Туркменистана тепло и радушно встретили специальный представитель Короля Великобритании Чарльз Андерсон, посланник премьер-министра Великобритании по вопросам торговли в Туркменистане баронесса Эмма Николсон и другие официальные лица.

Из аэропорта автомобильный кортеж Президента Сердара Бердымухамедова направился в отведённую ему на время визита резиденцию, разместившуюся в фешенебельном отеле The Biltmore Mayfair.

Во второй половине дня глава Туркменистана направился в Букингемский дворец.

У парадного входа резиденции британских монархов Президента Сердара Бердымухамедова тепло приветствовали официальные лица.

В ходе официального приёма Президент Туркменистана сердечно поздравил Короля Соединённого Королевства Карла III от имени народа и Правительства Туркменистана, а также от своего имени, выразив твёрдую уверенность в том, что сотрудничество между двумя странами и впредь будет активно развиваться, адресовав наилучшие пожелания.

В свою очередь Король Соединённого Королевства Карл III сказал, что с приятными чувствами вспоминает свой визит в нашу страну и, отметив, что налаженное между Великобританией и Туркменистаном сотрудничество получит дальнейшее развитие, выразил наилучшие пожелания Президенту Туркменистана и туркменскому народу.

По завершении мероприятия, Президент Сердар Бердымухамедов направился в отведённую ему на время рабочего визита резиденцию.

Рабочий визит Президента Туркменистана в Великобританию продолжается. /// TDH, 5 May 2023