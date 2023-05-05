Документы, подписанные по итогам Международной конференции

На полях конференции «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие — 2023» было подписано 26 документов:
- Меморандумы о взаимопонимании по обслуживанию грузовых амбаров в международных аэропортах Ашхабада, Туркменбаши и Туркменабата между Агентством «Туркменховаеллары» и Lufthansa (Германия).
- Международный аэропорт Ашхабада агентства «Туркменховаеллары» подписал с ООО Max Flight соглашение об оказании наземного обслуживания по стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта.
- Авиакомпания «Туркменистан» и ООО Max Flight подписали Соглашение об оказании услуг.
- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области IT, инноваций и обучения между «Демиреллары» и IBA IT Park (Чехия)
- Соглашение о направлениях сотрудничества между «Демиреллары» и Даугавпилсским локомотиворемонтным заводом (Латвия)
- Меморандум о взаимопонимании в области реализации проектов в телекоммуникационной сфере между «Демиреллары» и АО «Информатика и связь» (Россия)
- дорожная карта по цифровизации грузовых перевозок между «Демиреллары» и ОАО «РЖД»
- Меморандум о взаимопонимании и коммерческое соглашение в отношении внедрения современных технологий и оборудования для поэтапной модернизации вагоноремонтного завода в городе Гызыларбат между «Демиреллары» и ООО «РЖД Интернешнл»
- Меморандум о взаимопонимании между «Демиреллары» и ООО «РЖД-Технологии».
- Меморандум о сотрудничестве в сфере международных и транзитных грузовых перевозок с China — Turkmenistan Partnership Logistics Co., Ltd.,
- Меморандум о сотрудничестве в сфере международных грузовых перевозок между АООТ «Транспортно-логистический центр Туркменистана» и National Logistics Cell (Пакистан)
- Меморандум о сотрудничестве в сфере международных грузовых перевозок между АООТ «Транспортно-логистический центр Туркменистана» и SBT Trading (Иран)
- Меморандум о взаимопонимании между АООТ «Транспортно-логистический центр Туркменистана» и CILT Central Asia (представительство в Казахстане)
- Меморандум о сотрудничестве в сфере международных контейнерных перевозок между АООТ «Транспортно-логистический центр Туркменистана» и ADY Container (Азербайджан),
- Меморандум о сотрудничестве в сфере международных и транзитных грузоперевозок между «Транспортно-логистический центр Туркменистана» и ООО GR Logistics & Terminal (Грузия)
- Меморандум о сотрудничестве в сфере международных контейнерных перевозок между «Транспортно-логистический центр Туркменистана» и ООО Medlog Georgia (Грузия).
- Меморандум о взаимопонимании между Морским портом Туркменбаши и компанией Albayrak Group (Турция)
- Меморандум о сотрудничестве между Морским портом Туркменбаши и компанией Anipra Impex Ltd. (Индия)
- Меморандум о развитии сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта между Туркменскими и Белорусскими железными дорогами.
- Судостроительный и судоремонтный завод «Балкан» подписал Соглашение с ООО Bureau Veritas Marine Kazakhstan об оказании услуг.
- Государственная служба морского и речного транспорта Туркменистана и Российский морской регистр судоходства приняли дополнение к Соглашению о лицензировании услуг по техническому осмотру судов и оформлению документов в соответствии с требованиями международных соглашений.
- Агентство «Туркменавтоулаглары» и АООТ «Автоулаг карханалар бирлешиги» подписали меморандумы о взаимопонимании с рядом юридических лиц, производящих запчасти, масла и расходные материалы для автотранспорта в Туркменистане
- Туркменская ассоциация международных автомобильных перевозчиков и Государственная таможенная служба Туркменистана приняли дополнение к ранее принятому соглашению об использовании электронной системы для обмена данными через систему МДП.///nCa, 5 мая 2023 г.