Документы, подписанные по итогам Международной конференции

На полях конференции «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие — 2023» было подписано 26 документов:

Меморандумы о взаимопонимании по обслуживанию грузовых амбаров в международных аэропортах Ашхабада, Туркменбаши и Туркменабата между Агентством «Туркменховаеллары» и Lufthansa (Германия).

Международный аэропорт Ашхабада агентства «Туркменховаеллары» подписал с ООО Max Flight соглашение об оказании наземного обслуживания по стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта.

Авиакомпания «Туркменистан» и ООО Max Flight подписали Соглашение об оказании услуг.

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области IT, инноваций и обучения между «Демиреллары» и IBA IT Park (Чехия)

Соглашение о направлениях сотрудничества между «Демиреллары» и Даугавпилсским локомотиворемонтным заводом (Латвия)

Меморандум о взаимопонимании в области реализации проектов в телекоммуникационной сфере между «Демиреллары» и АО «Информатика и связь» (Россия)

дорожная карта по цифровизации грузовых перевозок между «Демиреллары» и ОАО «РЖД»

Меморандум о взаимопонимании и коммерческое соглашение в отношении внедрения современных технологий и оборудования для поэтапной модернизации вагоноремонтного завода в городе Гызыларбат между «Демиреллары» и ООО «РЖД Интернешнл»

Меморандум о взаимопонимании между «Демиреллары» и ООО «РЖД-Технологии».

Меморандум о сотрудничестве в сфере международных и транзитных грузовых перевозок с China — Turkmenistan Partnership Logistics Co., Ltd.,

Меморандум о сотрудничестве в сфере международных грузовых перевозок между АООТ «Транспортно-логистический центр Туркменистана» и National Logistics Cell (Пакистан)

Меморандум о сотрудничестве в сфере международных грузовых перевозок между АООТ «Транспортно-логистический центр Туркменистана» и SBT Trading (Иран)

Меморандум о взаимопонимании между АООТ «Транспортно-логистический центр Туркменистана» и CILT Central Asia (представительство в Казахстане)

Меморандум о сотрудничестве в сфере международных контейнерных перевозок между АООТ «Транспортно-логистический центр Туркменистана» и ADY Container (Азербайджан),

Меморандум о сотрудничестве в сфере международных и транзитных грузоперевозок между «Транспортно-логистический центр Туркменистана» и ООО GR Logistics & Terminal (Грузия)

Меморандум о сотрудничестве в сфере международных контейнерных перевозок между «Транспортно-логистический центр Туркменистана» и ООО Medlog Georgia (Грузия).

Меморандум о взаимопонимании между Морским портом Туркменбаши и компанией Albayrak Group (Турция)

Меморандум о сотрудничестве между Морским портом Туркменбаши и компанией Anipra Impex Ltd. (Индия)

Меморандум о развитии сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта между Туркменскими и Белорусскими железными дорогами.

Судостроительный и судоремонтный завод «Балкан» подписал Соглашение с ООО Bureau Veritas Marine Kazakhstan об оказании услуг.

Государственная служба морского и речного транспорта Туркменистана и Российский морской регистр судоходства приняли дополнение к Соглашению о лицензировании услуг по техническому осмотру судов и оформлению документов в соответствии с требованиями международных соглашений.

Агентство «Туркменавтоулаглары» и АООТ «Автоулаг карханалар бирлешиги» подписали меморандумы о взаимопонимании с рядом юридических лиц, производящих запчасти, масла и расходные материалы для автотранспорта в Туркменистане