Президент Туркменистана встретился с главой Международной федерации футбола

В четверг, 4 мая, на Олимпийском стадионе, расположенном в столичном Олимпийском городке, Президент Сердар Бердымухамедов провёл встречу с Президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана TDH.

Отмечая большую роль ФИФА в развитии мирового футбола, глава государства особо подчеркнул значение, придаваемое Туркменистаном укреплению сотрудничества с этой организацией и объединению усилий на международном уровне для широкого распространения популярного и всеми любимого вида спорта.

«Я очень счастлив побывать в Ашхабаде. В такой атмосфере, пронизанной любовью и заботой о человеке, его здоровье и благополучии, спорт, особенно футбол, не может не развиваться. Сегодня в современных условиях интенсивного индустриального развития роль спорта в укреплении здоровья человека возросла как никогда, и в вашей стране для этого созданы все условия», – сказал Джанни Инфантино, выразив восхищение впечатлившим его своей красотой и чистотой, утопающим в зелени городом.

В беседе с главой Туркменистана Президент ФИФА отметил, что расценивает сам факт проведения нынешней встречи на Олимпийском стадионе, являющемся крупнейшим в Центральной Азии, как дань особого уважения лично к нему и футболу.

«Спорт является не только средством укрепления физического и духовного здоровья человека, но также силой, объединяющей людей и сближающей народы», – продолжил глава государства, отметив, что с каждым годом в Туркменистане растёт число профессиональных спорт­сменов, строятся современные спортивные объекты, оснащённые в соответствии с мировыми стандартами. Всё больше людей начинают заниматься теми или иными видами спорта, проводятся соревнования мирового и регионального значения.

Рассказывая об основных вехах развития отечественного футбола, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Федерация футбола Туркменистана была создана в 1992 году. В том же году начинают проводиться игры Национальной высшей лиги Туркменистана и турниры за Кубок Туркменистана. В 1994 году Федерация футбола Туркменистана становится членом ФИФА и Азиатской конфедерации футбола.

В 1994 году Национальная сборная Туркменистана по футболу вышла в четвертьфинала Азиатских игр, с 1995 года Национальная сборная принимает участие в ежегодных международных турнирах по футболу.

Было отмечено успешное выступление на Кубке Азии-2022 молодёжной сборной Туркменистана (до 23 лет) по футболу, которая вышла в четвертьфинал этого престижного международного турнира.

Вступление Туркменистана в членство АФК (Азиатской конфедерации футбола) и ФИФА придало активную динамику взаимодействию.

Как было отмечено, большое внимание Федерация футбола Туркменистана уделяет развитию детского футбола. В результате с 2000 года при активном участии Федерации футбола Туркменистана и организации ЮНИСЕФ совместно с ФИФА на регулярной основе с марта по ноябрь проходят фестивали футбола «Grassroots», в которых принимают участие футболисты различного возраста.

Начиная с 2014 года, Федерация футбола Туркменистана активно взаимодействует с Футбольной ассоциацией Центральной Азии и Федерацией футбола Западной Азии.

Каждый год Федерация футбола Туркменистана совместно с ФИФА проводит в нашей стране международные семинары для повышения квалификации судей по футболу и мини-футболу, по итогам которых арбитры, успешно прошедшие тесты, получают статус судьи международного класса.

В ходе беседы гость был проинформирован, что неподалёку от Ашхабада строится новый город Аркадаг с современными спортивными объектами. Недавно был образован одноимённый футбольный клуб, который уже успешно выступает в национальном чемпионате.

«Мы готовы поддержать инициативы и предложения ФИФА по дальнейшему продвижению футбола в стране и во всём мире. Со своей стороны предлагаем изучить возможности использования спортивной инфраструктуры Туркменистана для проведения международных футбольных турниров, сборов и товарищеских матчей», – сказал глава государства.

В ходе встречи гость вручил главе Туркменистана символичный подарок – именную футболку, официальный мяч и вымпел ФИФА.

Затем глава государства вместе с гостями осмотрел многоцелевой Олимпийский стадион, расположенный на территории Олимпийского городка.

«Соответствие спортивных объектов, построенных в Туркменистане за последние годы, высоким международным стандартам по всем параметрам демонстрирует, что в вашей стране на государственном уровне уделяется огромное внимание развитию массовой физкультуры и спорта высших достижений», – подчеркнул Инфантино.

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В рамках визита Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино встретился с заместителем Председателя Кабинета Министров Н.Аманнепесовым, с которым были предметно обсуждены вопросы, связанные с развитием футбола в Туркменистане и перспективы дальнейшего сотрудничества в данном направлении с учётом общих целей и задач.

Члены делегации также встретились с молодыми футболистами, с которыми пообщались и сфотографировались на память.

В ходе пребывания в Туркменистане делегация FIFA посетила монумент туркменского скакуна Полатлы. Отсюда открывается живописная панорама на новый город Аркадаг. Говоря о прекрасных природных условиях и самом ответственном подходе к сохранению экологической среды, что создаёт прекрасные возможности для занятий футболом, Джанни Инфантино отметил целесообразность создания здесь в будущем учебно-методического центра ФИФА.

Также делегация посетила Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс, где для них было организовано представление известной группы национальных конных игр «Галкыныш».

///nCa, 5 мая 2023 г. [Pictures credit TDH]