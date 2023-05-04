Общественная Организация «Экодурмуш» при поддержке ПРООН в Туркменистане провела молодежный тренинг в северном регионе

Общественная организация «Экодурмуш», при поддержке Программы развития ООН на днях завершила тренинги для молодежи Дашогузского велаята с целью повышения продуктивности их приусадебных и подсобных хозяйств, а также психологической устойчивости к различным стрессам, сообщает представительство ПРООН в Туркменистане в социальных сетях.

Мероприятие было организовано в рамках странового компонента Туркменистана глобального проекта «Усиление устойчивости к насильственному экстремизму в Азии (STRIVE Asia)- Совместное партнерство ЕС и ООН», финансируемого Европейским Союзом, а также в рамках проекта «Развитие профессиональных знаний и личностных навыков молодежи Дашогузского велаята по управлению экологически чистыми фермерскими хозяйствами на основе глобал Г.А.П, способствующих их достойному трудоустройству».

Основная цель тренингов — повышение уровня теоретических знаний и совершенствование практических навыков молодежи и представителей частного сектора, вовлечение в развитие садоводства, сохранение биологического разнообразия в северном регионе страны осуществление мер по адаптации к изменению климата.///nCa, 4 мая 2023 г.