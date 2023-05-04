Конференция и выставка «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2023» – итоги

Об итогах Ашхабадского форума по международных транспортно-транзитных коридоров рассказал в ходе специального пресс-брифинга главный специалист отдела международных отношений, логистики и мультимодальных перевозок Агентства транспорта и коммуникаций Туркменистана Мурадов Довлетгельды.

По данным Агентства, конференция и выставка объединили свыше 800 делегатов из 45 стран, среди них – представители международных и национальных организаций, специализирующиеся в сфере транспорта, руководители финансовых институтов.

В рамках конференции проведено около 100 встреч с руководящими представителями государственного сектора, международных организаций, логистических компаний, среди которой ООН, ЭСКАТО, ОБСЕ, IRU, ТРАСЕКА, а также AliBaba, Maersk, Lufthanza, Boeing, SpaceX, Toyota. Целью данных встреч является укрепление сотрудничества налаживание новых партнерских отношений.

В рамках пленарной сессии были обсуждены новые вызовы, с которыми сталкивается глобальный транспортно-логистический центр, а также открывающиеся возможности для дальнейшего развития партнерства.

На сессиях рассмотрены вопросы, связанные с созданием мультимодального транзитного хаба в Туркменистане, с переходом на электрификацию, переходом на цифровизацию транспорта и логистики.

Наряду с этим было проведено 4 параллельных мероприятий, в том числе:

2-е Заседание Смешанной румыно-туркменской комиссии по автотранспорту

Панельная дискуссия: Транспорт, как фактор устойчивой экономики, мира и стабильности – взгляд молодежи

Круглый стол CASCA+

Круглый стол на тему: «Создание современной системы логистики и упрощение процесса перевозки между государствами Центральной Азии и Республики Корея»

На полях выставки было подписано 26 многосторонних и двусторонних документов между крупными транспортными компаниями и государственными органами, ассоциациями и предпринимателями Туркменистана и зарубежных стран.

Основная цель данных документов – это создание благоприятных условий для сотрудничества.

На выставке были продемонстрированы инновации и достижения компаний Туркменистана и зарубежных стран.

В рамках конференции организованно посещения участниками Международного аэропорта Ашхабада и Международного порта Туркменбаши.

Со времени проведения первой конференции ««Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие» в Туркменистане произошли знаменательные события. Это конференция министров транспорта стран, не имеющих выхода к морю, присоединение Туркменистана к протоколу eCMR, запросы присоединения Туркменистана к коридорам ТРАСЕКА и Север-Юг, введены в эксплуатацию новые автотерминалы в велаятах, железнодорожные мосты, расширилась география пассажирских и грузовых авиаперевозок в Азию и Европу.

В целом Конференция и выставка «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2023» послужили отличной площадкой для обмена опытом и налаживания новых партнерских связей. ///nCa, 4 мая 2023 г.