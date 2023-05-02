Вопросы цифровой трансформации железнодорожного транспорта обсуждены на совещании ЭСКАТО в Алматы

Второе совещание Группы экспертов ЭСКАТО по цифровой трансформации железнодорожных и мультимодальных перевозок в Северной и Центральной Азии и Семинар по наращиванию потенциала в области цифровой трансформации наземного транспорта в Северной и Центральной Азии были проведены 26-27 апреля 2023 года в Алматы, Казахстан, в гибридном режиме, сообщается пресс-служба Проекта ТРАСЕКА.

На заседании Группы экспертов Секретариат ЭСКАТО было представлено несколько проектов в поддержку технологического обновления железнодорожной отрасли.

В частности, состоялась презентация:

проекта “Новые технологии и цифровая трансформация в поддержку более устойчивых и конкурентоспособных железнодорожных операций”;

проекта Стратегии по ускорению цифровой трансформации железнодорожного транспорта;

субрегионального инвентаря национальной политики, стратегий и программ по цифровизации железнодорожных и мультимодальных перевозок в Северной и Центральной Азии.

Представители от Казахстана, России, Туркменистана, Узбекистана презентовали национальные перспективы и инициативы по цифровизации на транспорте и обсудили проект стратегических рекомендаций.

Так, о железнодорожном транзитном потенциале Туркменистана рассказал Нурбердыев Силапберды, заместитель начальника управления грузовых перевозок и коммерческих работ АООТ «Демирёллары» (Железные дороги).

«В 2022 году объем транзитных грузов через территорию Туркменистана увеличился в 3,5 раза. Используя своё выгодное географическое положение, Туркменистан стремится стать крупным транспортно-логистическим хабом на пространстве Евразии. Страна уделяет огромное внимание комплексному развитию и модернизации железнодорожной инфраструктуры, закупке новой

техники, международному сотрудничеству в создании и эффективном использовании международных транзитно-транспортных коридоров», – отметил в своем выступлении Нурбердыев.

Делегат от Туркменистана подробно ознакомил участников совещания с некоторыми объектами железнодорожной инфраструктуры, имеющими важное значение в международных транзитных перевозках. В частности, это Международный порт Туркменбаши, грузовые дворы станций Сарахс, Этрек, Артык на туркмено-иранской границе.

На семинаре по наращиванию потенциала несколько международных организаций (Евразийская экономическая комиссия, ОСЖД, ЕЭК ООН, ЮНКТАД, ПС МПК ТРАСЕКА, DDC) представили передовой опыт в области цифровизации на транспорте.

На совместной сессии, организованной с Международным советом по трансъевразийским перевозкам (CCTT), было представлено видение по цифровизации железнодорожных и мультимодальных перевозок с участием железнодорожных операторов.

Во встрече также приняли участие представители различных государственных органов, занимающихся цифровым развитием железнодорожных и мультимодальных перевозок, таможенными вопросами и цифровым развитием, а также представители ассоциаций транспортной отрасли.

Надежные интегрированные транспортные сети необходимы для развития экономик и жизненно важны для реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они стимулируют торговлю, инвестиции и экономический рост, что особенно важно для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Но задача состоит в том, чтобы сделать их доступными, безопасными и устойчивыми.

В этом контексте, Секретариат ЭСКАТО реализует проект “Новые технологии и цифровая трансформация в поддержку более устойчивых и конкурентоспособных железнодорожных операций в Северной и Центральной Азии”.

Основной целью проекта является оказание содействия участвующим государствам-членам в снижении неэффективности, препятствующей трансграничным железнодорожным перевозкам, внедрение передовых решений в области железнодорожных и мультимодальных операций с использованием железнодорожного транспорта, которые могли бы способствовать увеличению доли железных дорог в международных перевозках грузов. Проект также направлен на повышение устойчивости транспортных сетей и операций в отношении разрушительных событий в Северной и Центральной Азии.

Географический охват и страны-бенефициары проекта – Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Концепция Проекта Региональной стратегии по ускорению цифровой трансформации железнодорожного транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе заключается в повышении устойчивости транспорта, поддержке реализации ЦУР. Ожидаемым результатом является увеличение объема грузовых и пассажирских перевозок по железной дороге, сокращение выбросов парниковых газов от транспорта. ///nCa, 2 мая 2023 г.