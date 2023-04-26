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Товарооборот между Казахстаном и Афганистаном достиг 1 млрд.долл.США

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Товарооборот между Казахстаном и Афганистаном достиг 1 млрд.долл.США. И это не предел. Центральноазиатская страна планирует продолжать расширять торговлю с Афганистаном и провести совместный бизнес-форум этим летом – это следует из заявлений заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Казахстана Серика Жумангарина.                                

«Мы это торговое сотрудничество будем наращивать. У нас есть реальные перспективы еще больше поставлять туда (в Афганистан) пшеницу, муку, подсолнечное масло. Почему мы должны отказываться от такой возможности? Это же в конечном итоге идет на пользу нашему государству», – отметил Серик Жумангарин, цитирует портал Kapital.kz

При этом речь идет не только о поставках продуктов питания. Перспективным направлением партнерства может стать и отрасль недропользования, поскольку Афганистан богатая природными ресурсами страна.

Министр указал на необходимость изучения афганского рынка. С этой целью Казахстан намерен провести в июле совместный бизнес-форум.

Недавно Жумангарин побывал в Кабуле во главе казахстанской делегации, в состав которой вошли 18 руководителей или высокопоставленных представителей предприятий из Казахстана.

Сообщается, что Казахстан откроет в Герате своей торговый дом. Торгпредство призвано стать платформой для организации B2B-встреч между деловыми кругами двух стран в Казахстане и Афганистане.  Для этого при торговом представительстве будет создан консалтинговый центр для предоставления доступной информации об экспортируемой Казахстаном продукции, ее торговом законодательстве, а также с целью проведения маркетинговых исследований и анализов.  ///nCa, 26 апреля 2023 г.

 

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