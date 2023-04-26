Товарооборот между Россией и Казахстаном занимает львиную долю в торговле между РФ и Центральной Азией

За 2022 год торговый оборот между Россией и Центральной Азией вырос на 15% по сравнению с 2021 годом, превысив 42 млрд долларов. При этом товарооборот между Россией и Казахстаном составил большую часть этого показателя – 28 млрд.долл.США. Такие цифры озвучил во вторник заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Он выступил на главной пленарной сессии выставки «Иннопром. Центральная Азия» «Международные промышленные проекты в Центральной Азии: конкурентные преимущества на фоне новых вызовов».

Денис Мантуров зачитал приветственное слово Президента России Владимира Путина, в котором было отмечено: «Региональные процессы экономической кооперации демонстрируют весьма высокую динамику. В этом плане показательны темпы развития взаимодействия между странами – организаторами выставки – Россией и Узбекистаном: по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос более чем на четверть».

С Узбекистаном товарооборот России составил порядка 9 млрд.долл.США, по словам Мантурова.

Российский вице-премьер подчеркнул, что «Иннопром» в Ташкенте охватывает вопросы индустриального развития Центральной Азии и важно сбалансированно расширять сотрудничество со всеми государствами региона.

Он добавил, что сегодня российская промышленность движется в направлении достижения технологического суверенитета, но при этом не стоит задача замыкаться внутри страны.

«Мы рассматриваем аспекты сотрудничества, кооперационные связи в рамках тех объединений, где развиваем наши торгово-экономические отношения. В первую очередь это ЕАЭС, ШОС, БРИКС и другие экономические объединения, где у нас складываются нормальные, дружеские, конструктивные отношения, что способствует достижению технологического суверенитета, и Центральная Азия занимает лидирующее положение», – подчеркнул Мантуров. ///nCa, 26 апреля 2023 г.