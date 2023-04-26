Месторождение Галкыныш: безграничные перспективы для международного партнёрства Туркменистана

Месторождение «Галкыныш», выводящее Туркменистан в ряды крупнейших стран-обладателей углеводородных ресурсов, открывает широкие возможности для инвестиционного сотрудничества.

О выявленных в последние годы геологических характеристиках месторождения, его будущей роли в формировании архитектуры устойчивого энергоснабжения на Азиатском континенте рассказали в своих презентациях сразу несколько спикеров в первый день Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана, проходящего в эти дни в Дубаи.

Резюмируя выступление государственного министра-председателя Государственного Концерна «Туркменгаз» Батыра Аманова на пленарной сессии Форума, можно выделить следующие ключевые моменты:

Туркменистан является крупнейшим игроком нефтегазового рынка Азии. Углеводородные ресурсы страны оцениваются в более 71 млрд. нефтяного эквивалента, в том числе 20 млрд.тонн нефти и более 50 трлн.кубометров газа.

Туркменистан располагает мощной ресурсной базой. Запасы месторождения Галкыныш вместе с залежами прилегающих месторождений Гаракел и Яшлар оцениваются в 27,4 трлн.кубометров газа.

Разработка месторождения предусматривает несколько этапов освоения, каждый из которых предусматривает проекты, ориентированные на долгосрочное сотрудничество.

В частности, второй этап освоения Галкыныш позволит нарастить поставки туркменского «голубого топлива» в Китай по четвертой линии транснационального газопровода Центральная Азия-КНР. Общий объем поставок газа из Туркменистана в Поднебесную достигнет 65 млрд.кубометров в год, увеличившись на 25 млрд.кубометров.

Третий этап освоения месторождения Галкыныш станет важным источником поставок туркменских энергоносителей в планируемый международный газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия в объеме 33 млрд.кубометров в год.

Массу технической информации, пожалуй, хорошо понятной исключительно кругу профильных специалистов, привели в своем выступлении Ирина Лурьева, заведующая лабораторией Научно-исследовательского института природного газа государственного концерна «Туркменгаз», а также Стивен Райт, технический директор британской аудиторской консалтинговой компании GaffneyCline. Вот тезисы их выступлений:

Площадь месторождения Галкыныш превышает 5 000 кв.км (почти в полтора раза больше по площади Дубаи). Однако точная площадь простирания месторождения в юго-восточном и северо-западном направлениях все еще уточняется посредством бурения разведочных скважин.

Средняя толщина пласта равна 580 м. Для сравнения: это примерно 70% высоты дубайской башни Бурдж-Халифа.

Статическое моделирование, подготовленное GaffneyCline, позволило вычислить вероятностный диапазон начальных оценок запасов газа Галкыныша. Минимальные оценки составляют 14,2 трлн.кубометров, базовые – 18,4 трлн.кубометров, максимальные оценки – 21,2 трлн.кубометров.

Прогнозные расчеты показателей разработки предусматривают семь этапов освоения. В настоящее время в опытно-промышленной эксплуатации находит первый этап, где добыча ведется с 51 эксплуатационной скважины. В активном бурении – еще более 10 скважин.

Средний проектный дебит газа составляет 1,5 млн.кубометров ежесуточно, при потенциальном дебите скважин в течении долгого времени эксплуатации – более 2 млн.кубометров. В настоящее время Чуанцинская буровая компания CNPC завершила бурение трех новых скважин. Оригинальная конструкция этих скважин позволила обеспечить ежесуточный дебит в объеме 3 млн.кубометров.

Период отбора газа по каждому этапу составляет 30 лет.

Предполагается, что годовая добыча газа на месторождении достигнет 200 млрд.кубометров.

Совокупный объем добытого газа с момента запуска месторождения до конца марта 2022 года составляет 132 млрд кубометров.

Ожидается, что в результате разработки всех семи этапов месторождения будет извлечено ~7,9 трлн кубометров газа.

В настоящее время по второму и третьему этапу – ведутся переговоры с международными партнерами, по остальным этапам – переговоры еще предстоят.

Стратегия поэтапного освоения месторождения позволит регулировать инвестиционный поток, а также при освоении каждого следующего этапа учитывать технологический опыт предыдущих этапов.

На месторождении Галкыныш все еще остается множество направлений для совершенствования применяемых технологий – это газодинамические исследования в плотных карбонатах и рифах, технология бурения и конструкции высокодебитных скважин глубиной около 5000 м в условиях аномально высоких пластовых давлений, дизайн оборудования для сбора и подготовки газа к транспортировке.

Туркменистан приветствует любые инвестиционные, инновационные, экологически чистые технологические предложения зарубежных компаний. ///nCa, 26 апреля 2023 г.