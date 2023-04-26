Афганский частный производитель экспортирует сельскохозяйственную технику в Центральную Азию



Завод “Javed Afghan”, расположенной в афганской провинции Нангархар, сообщил на этой неделе об увеличении экспорта зарубеж сельскохозяйственной техники, производимой на предприятии. Центральная Азия является одним из направлений экспорта, сообщает Ariana news.

Недавно производство экспортировало в соседний регион в общей сложности 67 молотилок для пшеницы и кукурузы, из них 16 единиц техники были отгружены в Таджикистан.

«Есть надежда, что на этой неделе мы также экспортируем (продукцию) в Узбекистан», – рассказал Тоор Маланг, глава компании.

По его словам, поставки зарубеж растут, завод обеспечивает десятки рабочих мест.

Чиновники из министерства промышленности и торговли Афганистана заявили на прошлой неделе об активизации усилий по расширению экономических отношений со странами Центральной Азии в предстоящем году.

Они подчеркнули, что страны Центральной Азии, такие как Узбекистан, Туркменистан и Казахстан, проявляют готовность к расширению экономических связей с Афганистаном.

Эксперты в области экономики считают, что укрепление экономического партнерства Афганистана со странами Центральной Азии окажет положительное влияние на ситуацию в стране и регионе в целом.

«Чем больше расширятся наши экономические связи с Центральной Азией, тем больше это поможет экономике и торговле Афганистана. И Афганистан, и Центральная Азия значительно выиграют», – прокомментировал глава Союза промышленников Абдул Джаббар Сафи. ///nCa, 26 апреля 2023 г.