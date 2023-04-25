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ВОЗ: Туркменистан добился 95%-ного охвата вакцинацией

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24 апреля стартовала Европейская неделя иммунизации (ЕНИ). Это событие является одним из столпов того, что Всемирная Организация здравоохранения называет годом «Большого рывка», цель которого решить проблему снижения уровня вакцинации детей во всем мире.

Таким образом, Страновой Офис ВОЗ в Туркменистане совместно с Агентствами ООН и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана запускает Европейскую неделю иммунизации в стране. Этот год особенный, поскольку ВОЗ отмечает свое 75-летие под девизом «Здоровье для всех».

«Туркменистан добился значительного прогресса в охвате вакцинацией более 95 %, как рекомендовано ВОЗ, что является важной вехой на пути к повышению показателей иммунизации. Также важно отметить включение вакцин против ВПЧ в календарь прививок в 2016 году, и как мальчикам, так и девочкам была предложена вакцина против ВПЧ для защиты от рака шейки матки и других видов рака. В 2019 году были внедрены пневмококковая и ротавирусная вакцины, что является еще одним огромным прогрессом», сказал Егор Зайцев, представитель ВОЗ в Туркменистане.

Работая вместе с правительством Туркменистана, агентствами ООН и ЕС, ВОЗ добилась значительного прогресса в Туркменистане в улучшении и охране здоровья населения, в значительной степени благодаря эффективности вакцин.

ВОЗ выражает уверенность в том, что благодаря партнерству препятствия, вызванные пандемией. COVID-19, будут преодолены и прогресс, достигнутый в каждой стране и регионе в защите детей и взрослых от опасных для жизни заболеваний, продолжится, никого не оставляя без внимания.///nCa, 25 апреля 2023 г.

 

 

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