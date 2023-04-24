В Узбекистане стартовала Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

24 апреля этого года в Ташкенте начала свою работу трехдневная Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия», сообщают узбекские сми.

В выставке принимают более 5 тысяч делегатов, а также более 300 иностранных компаний, представителей бизнеса и государственных структур стран СНГ, Франции, Италии, Нидерландов, Индии, Сингапура, Китая, Японии, Армении, Казахстана, Турции и Туркменистана.

Как заявили организаторы, нынешний «ИННОПРОМ-2023» отличается от мероприятий прошлых лет насыщенностью прямых контактов бизнеса.

За эти годы формат доказал свою эффективность, поскольку на площадке выставке руководители крупные рыночные игроки имеют возможность лично познакомиться, обсудить потенциал и определить перспективы партнерства.

Ключевыми задачами «Иннопром-2023» являются содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание контактов между промышленными предприятиями Узбекистана и других стран. Ожидается подписание солидного пакета инвестиционных соглашений и торговых контрактов.

Одна из пленарных сессий на полях экспо, которая состоится 25 апреля, будет посвящена международным промышленным проектам в Центральной Азии и их конкурентным преимуществам на фоне новых вызовов. Это главная сессия ИННОПРОМ, которая соберет высокопоставленных представителей правительств Узбекистана, России, Таджикистана, Казахстана и других стран региона, а также руководителей деловых ассоциаций и производственных компаний. Представители бизнеса и органов власти представят свои актуальные мысли о международной кооперации в Центральной Азии, а также новые перспективные проекты.

Специализированные сессии и круглые столы в рамках деловой программы «Иннопром 2023» позволят экспертам обменяться мнениями по таким темам, как международные технологические партнерства в ТЭК, внедрение инноваций для повышения эффективности ТЭК, промышленные зоны и технопарки, актуальные вызовы международной кооперации в металлургии и горнорудной промышленности, инновации в промышленности.

Впервые Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия» была организовано в Ташкенте в 2021 году и за два года зарекомендовала себя как эффективная площадка для развития межрегионального взаимодействия и промышленной кооперации. За эти годы на полях масштабной экспозиции были проведены более 30 крупных деловых мероприятий и свыше 500 встреч между предпринимателями, по итогам которых были достигнуты более 600 договорённостей на сумму свыше 7 млрд долларов. ///nCa, 24 апреля 2023 г.

Несколько фотовыставки с официального сайта мероприятия «Иннопром. Центральная Азия»