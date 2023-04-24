Туркменские транспортные компании ознакомились с передовым зарубежным опытом в области логистики

Завершился цикл онлайн-семинаров по автомобильным грузоперевозкам, организованный в рамках трехстороннего плана совместных мероприятий на 2023 год между Ассоциацией «Туркмен Логистика», Представительством Королевского Института Логистики и Транспорта в Центральной Азии (CILT Central Asia) и Программой USAID по торговле в Центральной Азии, сообщает Ассоциация «Туркмен Логистика».

Данный курс привлёк более 40 специалистов из 20 транспортно-логистических компаний Туркменистана, подавляющее большинство которых являются членами Ассоциации «Туркмен Логистика».

Семинары были проведены в три этапа, каждый из которых был посвящен разным аспектам автомобильных перевозок.

Первая сессия осветила вопросы экономики автоперевозок. На второй сессии, участники ознакомились с опытом казахстанских коллег по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов. В третей сессии цикла международные эксперты детально представили обучающимся все этапы управления холодовой цепью поставок.

Данные учебные семинары, на которых особое внимание было уделено международному опыту, служат для туркменских специалистов отличной возможностью в повышении эффективности оказываемых транспортно-экспедиционных услуг. Ассоциацией «Туркмен Логистика» и CILT Central Asia запланированы ряд совместных мероприятий до конца года.

В настоящее время идёт подготовка к старту молодёжной программы «Mentoring» (наставничество), на которую зарегистрировались несколько молодых специалистов из компаний-членов Ассоциации.

Продолжается набор участников программы «Воркшопы» (25 апреля – 11 мая), в которой примут участие опытные спикеры в области управления бизнесом, продаж и HR (человеческими ресурсами) в логистике.

А также идёт подготовка к проведению в мае месяце круглого стола под названием “Каспийский регион как новый драйвер экономического стабильности Центральной Азии”, куда в качестве спикеров будут приглашены эксперты из Казахстана и Туркменистана.///nCa, 24 апреля 2023 г.