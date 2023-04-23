ООН и Федерация Футбола Туркменистана продвигают здоровый образ жизни среди школьников и молодежи в Дашогузском и Лебапском велаятах

22 апреля 2023 года – ЮНИСЕФ в Туркменистане в сотрудничестве с Футбольной Федерацией, Министерством Образования и в координации с Государственным комитетом по физической культуре и спорту Туркменистана способствовала продвижению здорового образа жизни посредством занятий спортом на футбольном турнире, ориентированном на школьников и молодежь Дашогузского и Лебапского велаятов.

Мероприятия были проведены 19 и 22 апреля в качестве заключительных мероприятий Совместной программы “Расширение прав и возможностей молодежи для смягчения многомерных угроз пандемии в области здравоохранения”, реализуемой правительством Туркменистана при поддержке четырех агентств ООН – ЮНИСЕФ, ЮНФПА, УНП ООН и МОМ.

Школьники и молодежь имели возможность научиться играть в футбол на интерактивном мастер-классе, проведенном профессиональными футболистами, и посоревноваться в мини-турнире по футболу. Мероприятие прошло с большим успехом, школьники и молодежь проявили энтузиазм и живой интерес к спорту, и многие дети выразили сильную мотивацию продолжать заниматься спортом. Цель программы по пропаганде здорового образа жизни и повышению устойчивости была достигнута, поскольку участники демонстрировали большую физическую и умственную силу на протяжении всего мероприятия.

“Я играю в футбол с 5 лет, и мне очень нравится побеждать. Но я очень рад, что сегодня победила дружба. Сегодня было очень весело. В будущем, я хочу стать профессиональным футболистом и выигрывать в международных чемпионатах”, – сказал Джафар Джумабаев, 10-летний игрок дашогузской футбольной команды “Алмаз”.

“Спорт – важный аспект развития детей. Он положительно влияет не только на их здоровье, но и на успеваемость и лидерские качества. Мы уверены, что подобные мероприятия способствуют популяризации спорта среди детей и мотивируют их оставаться активными. Мы благодарим Федерацию Футбола за тесное сотрудничество, которое способствует охране здоровья и благополучию каждого ребенка в Туркменистане”. – сказал Мохаммад Файязи, представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане. ///nCa, 23 апреля 2023 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ в Туркменистане)

Несколько фотографий с турниров: