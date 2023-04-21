Визит министра иностранных дел Израиля в Туркменистан: Коэн встретился с Президентом Сердаром Бердымухамедовым и туркменским коллегой – В Ашхабаде открылось посольство Израиля

nCa Report

Президент Туркменистана и глава Израильского МИДа обсудили состояние туркмено-израильских отношений

В четверг, 20 апреля, Президент Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел Государства Израиль Эли Коэна, сообщает TDH.

Нынешний визит руководителя израильского МИД в Туркменистане рассматривается в качестве значимого этапа в дальнейшем развитии межгосударственных отношений, отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Туркменистан, руководствуясь в своей внешней политике принципами позитивного нейтралитета, плодотворно взаимодействует со всеми заинтересованными зарубежными партнёрами.

Что касается межгосударственного туркмено-израильского диалога, то он развивается на равноправной, взаимоуважительной и доверительной основе.

8 октября текущего года исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между двумя странами. Стороны скоординированно взаимодействуют в рамках авторитетных международных структур, прежде всего в ООН. В данном контексте Президент Туркменистана поблагодарил Израиль за поддержку инициатив Ашхабада на международной арене.

Одним из приоритетных векторов туркмено-израильского сотрудничества является торгово-экономическая сфера. Отмечалось, что наращиванию взаимовыгодного партнёрства будет способствовать активизация визитов представителей государственного и частного секторов, организация выставок продукции, производимой двумя странами, и технологических разработок.

Со своей стороны, Туркменистан заинтересован в широком ознакомлении с достижениями Израиля в областях сельского хозяйства, водосберегающих технологий, цифровизации и здравоохранения.

Большую роль в укреплении туркмено-израильских отношений играет сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.

В свою очередь, министр Коэн подтвердил намерение Израиля расширять многовекторное партнёрство с Туркменистаном. ///nCa, 21 апреля 2023 г.

Встреча с министром иностранных дел Туркменистана

20 апреля 2023 года, в МИД Туркменистана состоялась встреча с израильской делегацией во главе с Министром иностранных дел Государства Израиль Эли Коэном. Туркменскую делегацию возглавил Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Стороны обсудили вопросы политико-дипломатического характера, затронули сотрудничество в рамках международных структур. Подчеркнуто, что Туркменистан, неуклонно следуя своему статусу постоянного нейтралитета намерен продолжать взаимодействие с Израилем в рамках миролюбивых и конструктивных инициатив.

Глава МИД Туркменистана Р.Мередов отметил, что Туркменистан приветствует расширение межпарламентских связей с Государством Израиль. Высказана необходимость укрепления нормативно-правовой базы двустороннего сотрудничества.

Министр иностранных дел Израиля подчеркнул значимость данного визита и приверженность израильской стороны развитию дружественных отношений с Туркменистаном во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Стороны также рассмотрели возможности расширения торгово-экономических связей путём установления прямых контактов между бизнес-сообществами двух стран, а также установления межправительственных и межведомственных механизмов сотрудничества.

В ходе встречи высказана заинтересованность туркменской стороны в развитии кооперации в области сельского и водного хозяйства, медицины, инновационных технологий.

Отмечено, что Израиль готов делиться накопленным опытом с дружественным Туркменистаном, в том числе, через Агентство по развитию международного сотрудничества при МИД страны (Машав).

Стороны также обсудили возможности развития культурно-гуманитарных связей.

В рамках своего визита в Ашхабад Эли Коэн также принял участие в церемонии открытия нового здания Посольства Государства Израиль в Туркменистане с участием руководителей МИД Туркменистана, представителей дипкорпуса в Ашхабаде, местной еврейской общины и прессы.///МИД Туркменистана, 21 апреля 2023 г.

На церемонии открытия посольства Израиля в Ашхабаде присутствовали министры иностранных дел Туркменистана и Израиля

Дипломатическое присутствие Израиля в Туркменистане было официально повышено до уровня посольства, поскольку миссия переехала в новое помещение 20 апреля 2023 года.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн и вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов совместно перерезали ленточку на церемонии открытия посольства.

Перед тем, как разрезать ленту, Коэн прикрепил мезузу к входной двери посольства и произнес благословение – Baruch atah Adonai, Eloheinu Melech haolam, asher kid’shanu b’mitzvotav v’tzivanu likboa m’zuzah [«Благословен Ты, Адонай, Бог наш, Владыка вселенной, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам прикрепить мезузу».]

Еврейское слово мезуза означает “дверной косяк”. Согласно традиции, мезуза должна быть прикреплена к дверному косяку при входе в еврейский дом, а также при входе в каждую из внутренних комнат, за исключением ванных комнат. Сама мезуза состоит из небольшого свитка пергамента (к’лаф), на котором написаны два библейских отрывка.

В церемонии приняли участие главы и представители ряда дружественных стран, видные члены еврейской общины Туркменистана, представители сми и сотрудники посольства.

После церемонии перерезания ленточки министры обратились к гостям с краткой речью.

Эли Коэн сказал, что Израиль готов сотрудничать с Туркменистаном во всех областях, представляющих взаимный интерес, включая кибербезопасность, образование, здравоохранение и медицину, науку и технологии, сельское хозяйство и т.д.

По его словам, сотни граждан Туркменистана воспользовались программами “Машав”. Машав – это еврейская аббревиатура Израильского агентства международного сотрудничества в целях развития, которое является подразделением Министерства иностранных дел.

Для маленькой страны был пройден долгий путь, сказал Коэн.

Он отметил, что более 50% земель как Израиля, так и Туркменистана занимают пустыни. «Мы способны заставить пустыню расцвести, и мы можем работать вместе, чтобы противостоять вызовам», – подчеркнул министр.

Глава МИД Израиля заявил, что в Туркменистане девизом является «Диалог – гарантия мира» и в то же время, это руководящий принцип внешней политики Израиля. По словам Коэна, это основная ценность философии Израиля.

Он подчеркнул, что Израиль наладил хорошие отношения со своими соседями и существует потенциал для распространения Соглашений Авраама на большее число стран.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов заявил, что открытие посольства Израиля стало днем исторического значения.

Он указал на необходимость расширения сотрудничества между Туркменистаном и Израилем во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Между тем, пресс-секретарь министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат заявил nCa: «Отношения между Израилем и Туркменистаном важны и прочны, и мы ценим дружбу и тесный диалог между нашими правительствами».

Хайат отметил, что нынешний визит министра иностранных дел Эли Коэна в Ашхабад стал историческим, спустя 29 лет после последнего визита главы МИД Израиля, особенно в свете открытия посольства Израиля в Ашхабаде.

«Министр Коэн и его делегация провели плодотворные встречи и обсуждения во время своего пребывания, и мы будем продолжать укреплять нашу дружбу и дипломатические связи между нашими странами», – рассказал Хайат.

Он подчеркнул, что Израильская делегация чрезвычайно ценит теплый прием и поддержку, оказанные туркменской стороной, министром иностранных дел Рашидом Мередовым и всей его командой.

«Мы надеемся ответить взаимностью на это замечательное гостеприимство в ближайшем будущем, в Израиле», – добавил он. /// nCa, 21 апреля 2023 г.

Несколько фотографий с церемонии открытия Посольства Израиля в Ашхабаде:



