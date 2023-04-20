В Ашхабаде с визитом находятся высокопоставленные чиновники Евросоюза

Специальный представитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор и Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Терхи Хакала находятся с визитом в Туркменистане с 20 по 21 апреля 2023 года, сообщает представительство ЕС в Туркменистане.

Согласно твитам официальных лиц ЕС, они уже встретились с новоизбранным спикером Меджлиса (парламента) Дуньягозель Гульмановой. Стороны обсудили планируемое законодательство.

На встрече с министром юстиции Мереттаганом Тагановым стороны подчеркнули важность гражданского общества, прав женщин и предстоящего принятия Евросоюзом законодательства о принудительном труде.

В ходе встречи с министром внутренних дел Мухамметом Хыдыровым были затронуты вопросы сотрудничества с международным правозащитным механизмом.

Также, спецпредставители ЕС планируют встретиться с министром иностранных дел Туркменистана, омбудсменом, директором Института государства, права и демократии.

Кроме того, они проведут ряд двусторонних встреч с международными партнерами. Главной темой обсуждения станет развитие двустороннего партнерства между ЕС и Туркменистаном. ///nCa, 20 апреля 2023 г. [источник фото – https://twitter.com/EamonGilmore]