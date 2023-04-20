Туркменские ученые предлагают внедрить инновационную экологичную технологию в производство электроэнергии

Туркменские учены предлагают внедрить в производство электроэнергии новые технологии, не требующие сжигания газа.

Об одной из таких технологий газете «Туркменистан: Золотой Век» рассказал доктор технических наук, член-корреспондент Академии наук Туркменистана Рахман Эседуллаев.

Как известно, современные электростанции страны оснащены в основном газотурбинными установками, которые генерируют электроэнергию, сжигая природный газ. Но электроэнергию возможно вырабатывать и без сжигания газа, а за счет разницы его давления.

Такая разница существует между давлением в магистральных газопроводах и трубах, подводящих газ к потребителям в населенных пунктах, а также при выходе газа из скважин.

Речь идет о детандер-генераторных агрегатах. Это бестопливные установки для производства электроэнергии, принцип действия которых основан на перепадах давления.

Детандер-генераторные технологии для выработки электроэнергии известны в мире, и туркменские ученые считают, что их адаптированное применение в Туркменистане обещает значительную экономическую выгоду.

Учитывая полную газификацию страны, когда газ подводится к сотням населенных пунктов, и масштабы газодобычи, использование детандеров в пунктах доставки газа конечным потребителям и в газовых скважинах создает дополнительные возможности выработки электроэнергии.

Детандер-генераторная технология также и экологически безопасна, поскольку ее использование не приводит к выбросам CO2, как при сжигании топлива.

В соответствии с «Программой Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2022–2028 годы» в 2028 году планируется довести общий объём производства электроэнергии в стране до 37,5 миллиарда киловатт-часов и увеличить его объём на 22,5 % по сравнению с 2022 годом.///nCa, 20 апреля 2023 г.