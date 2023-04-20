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Программа, финансируемая ЕС, продолжает повышать потенциал правоохранительных органов Туркменистана в расследовании трансграничных преступлений

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С 17 по 19 апреля Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10), финансируемая Европейским Союзом, провела в г. Ашхабад семинар для следователей по трансграничным преступлениям, таким как контрабанда наркотиков и их прекурсоров.

Данное мероприятие было нацелено на повышение потенциала и возможностей сотрудников в сфере борьбы с контрабандой наркотиков и их прекурсоров.  

                

В ходе семинара команда экспертов из Отдела по контролю за наркотиками Таможенной криминальной службы и Отдела контроля прекурсоров и оценки рисков Департамента по контролю за наркотиками, табаком и алкоголем при Правительстве Литвы ознакомила с подходом и методами ЕС в отношении мер контроля над наркотиками и расследования организованных трансграничных преступлений, связанных с контрабандой наркотиков и их прекурсоров.

На семинаре были рассмотрены основные тенденции в сфере незаконного оборота наркотиков, законодательные модели контроля над наркотиками и прекурсорами, различные инструменты и специальные методы расследований, а также тематические исследования, связанные с контрабандой наркотиков и использованием разрешенных веществ для незаконного производства наркотиков. В результате данной деятельности будут разработаны стандартные операционные процедуры по расследованию контрабанды наркотиков и прекурсоров.///БОМКА, 19 апреля 2023 г.

 

 

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