Зарождение Анауской культуры

Ольга Бакиева, научный сотрудник Института истории и археологии АН Туркменистана
В 2024 году исполняется 120 лет с тех пор, как на территории Туркменистана, в подгорной полосе Копетдага, на древнем городище Анау под руководством американского исследователя Р.Пампелли были проведены первые археологические работы. Эта солидная дата перекликается с объявлением Анау культурной столицей тюркского мира 2024 года Международной организацией ТЮРКСОЙ.
Первооткрыватель Анауской культуры Рафаэль Пампелли – американский геолог, автор 11 крупных работ. Окончил Королевскую горную академию в Германии, получив диплом горного инженера.
В 1903 году Р.Пампелли вместе с профессором В.М.Дэвисом совершил ознакомительную поездку в Туркменистан. По возвращении в США руководству института Карнеги был представлен отчёт, по результатам которого были выделены дополнительные средства для проведения археологической экспедиции.
Это была первая иностранная экспедиция, получившая разрешение на проведение археологических раскопок в Туркменистане.
Работы в Анау велись на Северном и Южном холмах. Первоначально раскопки начались с Северного холма. С первых дней раскопок были обнаружены древнее жилище и захоронение ребёнка. По мнению Р.Пампелли, могильник принадлежал людям доисторической эпохи… Найденные там предметы можно отнести к двум эпохам: ближе к поверхности могильника встречались остатки глиняной посуды и бронзовых изделий, на более значительной глубине – оружие и предметы каменного века: пращи, метательные камни, камни для выпечки хлеба и прочее…
«Как на весьма любопытную вещь среди добытых предметов, – писал Александр Семёнов (прим.- русский историк-исследователь Центральной Азии), – позволю указать на три найденные бирюзы, остатки, по-видимому, каких-либо женских украшений; обстоятельство это позволяет думать, что в туманной дали веков хорасанская бирюза в незатейливом домашнем быту человека применялась как украшение». Общее количество найденных и зарегистрированных американскими археологами к этому времени предметов насчитывало уже свыше 140 единиц.
Позднее здесь были обнаружены бронзовые наконечники стрел, ножи, бронзовый меч (или кинжал), две ступки очень хорошей работы из твёрдого песчаника с прекрасными мраморными пестиками, камея из твёрдого чёрного камня в виде трёхгранной призмы с просверленным по её длине отверстием в середине (очевидно, служившая украшением, которое носили на шее), на гранях изображены человек, грифон и бык (или лев).
А.Семёновым была описана «технология» раскопок, применявшаяся американскими археологами на Южном холме. Было найдено немного битой керамики, наконечник кремневой стрелы, каменное пряслице. С южной стороны холма, по описанию А.Семёнова, во время его присутствия был обнаружен фундамент жилища с просверлёнными камнями, служившими пазами для вставления дверных притолок, обнаружены бронзовые женские украшения, бритвы, ножи, остатки каменных женских ожерелий и т.п.
Немалую научную ценность представляет группа печатей, изготовленных из бронзы, камня и глины, обнаруженных в Анау. Это первые находки такого рода, относящиеся к эпохе бронзы. Особый интерес представляет экземпляр печати редкой для бронзового века формы, отлитой в специальной глиняной форме – галыпе. Интересна также терракотовая печать, имеющая двухсторонний орнамент.
Проведённые в дальнейшем на этом памятнике туркменскими археологами раскопки показали, что Северный холм более древний, чем Южный, и датируется эпохой энеолита.
К работе экспедиции Р.Пампелли был причастен и известный учёный-востоковед, знаток истории Туркестана, профессор Петербургского университета В.Бартольд, которому был поручен общий контроль за деятельностью американских учёных в Закаспии. Знакомясь с находками, обнаруженными в Анау, В.Бартольд первым дал объективную оценку исследованиям экспедиции Р.Пампелли.
Из находок, сделанных в ходе раскопок, следует особо отметить чешуи и ости злаковых растений в остатках сырцового кирпича. Данный факт свидетельствует о том, что древние предки огузов-туркмен выращивали здесь зерновые культуры. При детальном изучении выяснилось, что обнаруженные признаки характерны для пшеницы. Данный сорт пшеницы известен сейчас как ак бугдай.
Р.Пампелли впервые ввёл в научный оборот материалы из раскопок Анау, получившие мировую известность. Одним из результатов раскопок американской экспедиции на Северном холме Анау является установление наличия двух культурных слоёв, названных Анау I и Анау II. С тех пор в научной литературе отмечается, что в эпоху энеолита и бронзы в подгорной полосе Копетдага существовала оседло-земледельческая культура, называемая «Анауской культурой».
Итоги работы экспедиции Рафаэля Пампелли вылились в двухтомник «Исследования в Туркестане. Доисторические цивилизации Анау», вышедший в Вашингтоне в 1908 г. Археологические исследования американских учёных, проводившиеся в 1903–1904 гг. в подгорной полосе Копетдага и в Мервском оазисе, стали своеобразной отправной точкой для последующих научных разработок.
Благодаря публикациям научных материалов по выявленным стратиграфическим слоям, они получили мировую известность как анауские древнеземледельческие культуры. Естественно, что с позиций современной науки видны определённые пробелы проведённых в начале XX века работ, особенно что касается датировок. В настоящее время широко применяется собирательное название «Анауской культуры» для обозначения родственных и взаимосвязанных древнеземледельческих племён Прикопетдага, Теджена, Мургаба.
В Центральном Государственном архиве Туркменистана хранятся документы, свидетельствующие о количестве предметов материальной культуры, обнаруженных экспедицией Р.Пампелли. После раскопок в Анау они были отправлены в Петербург. Другие материалы отправлены в Цюрих и в СГИА. В настоящее время они хранятся в Музее Пибоди (Филадельфия).
Открытие Анауской культуры и ак бугдая явилось крупным вкладом в историческую науку и историографию Туркменистана. Экспедиция Р.Пампелли стала первой иностранной группой учёных, осуществившей на заре XX века крупный научный проект, открывший неизвестную страницу далёкого прошлого туркменской земли. Итоги этой работы дали импульс исследованиям новых поколений туркменских археологов в тесном сотрудничестве с видными зарубежными коллегами.///Первоначально опубликовано в газете «Нейтральный Туркменистан», 19 апреля 2023 г.