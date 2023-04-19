Зарождение Анауской культуры

Ольга Бакиева, научный сотрудник Института истории и археологии АН Туркменистана

В 2024 году исполняется 120 лет с тех пор, как на территории Туркменистана, в подгорной полосе Копетдага, на древнем городище Анау под руководством американского исследователя Р.Пампелли были проведены первые археологические работы. Эта солидная дата перекликается с объявлением Анау культурной столицей тюркского мира 2024 года Международной организацией ТЮРКСОЙ.

Первооткрыватель Анауской культуры Рафаэль Пампелли – американский геолог, автор 11 крупных работ. Окончил Королевскую горную академию в Германии, получив диплом горного инженера.

В 1903 году Р.Пампелли вместе с профессором В.М.Дэвисом совершил ознакомительную поездку в Туркменистан. По возвращении в США руководству института Карнеги был представлен отчёт, по результатам которого были выделены дополнительные средства для проведения археологической экспедиции.

Это была первая иностранная экспедиция, получившая разрешение на проведение археологических раскопок в Туркменистане.

Работы в Анау велись на Северном и Южном холмах. Первоначально раскопки начались с Северного холма. С первых дней раскопок были обнаружены древнее жилище и захоронение ребёнка. По мнению Р.Пампелли, могильник принадлежал людям доисторической эпохи… Найденные там предметы можно отнести к двум эпохам: ближе к поверхности могильника встречались остатки глиняной посуды и бронзовых изделий, на более значительной глубине – оружие и предметы каменного века: пращи, метательные камни, камни для выпечки хлеба и прочее…

«Как на весьма любопытную вещь среди добытых предметов, – писал Александр Семёнов (прим.- русский историк-исследователь Центральной Азии), – позволю указать на три найденные бирюзы, остатки, по-видимому, каких-либо женских украшений; обстоятельство это позволяет думать, что в туманной дали веков хорасанская бирюза в незатейливом домашнем быту человека применялась как украшение». Общее количество найденных и зарегистрированных американскими археологами к этому времени предметов насчитывало уже свыше 140 единиц.

Позднее здесь были обнаружены бронзовые наконечники стрел, ножи, бронзовый меч (или кинжал), две ступки очень хорошей работы из твёрдого песчаника с прекрасными мраморными пестиками, камея из твёрдого чёрного камня в виде трёхгранной призмы с просверленным по её длине отверстием в середине (очевидно, служившая украшением, которое носили на шее), на гранях изображены человек, грифон и бык (или лев).

А.Семёновым была описана «технология» раскопок, применявшаяся американскими археологами на Южном холме. Было найдено немного битой керамики, наконечник кремневой стрелы, каменное пряслице. С южной стороны холма, по описанию А.Семёнова, во время его присутствия был обнаружен фундамент жилища с просверлёнными камнями, служившими пазами для вставления дверных притолок, обнаружены бронзовые женские украшения, бритвы, ножи, остатки каменных женских ожерелий и т.п.

Немалую научную ценность представляет группа печатей, изготовленных из бронзы, камня и глины, обнаруженных в Анау. Это первые находки такого рода, относящиеся к эпохе бронзы. Особый интерес представляет экземпляр печати редкой для бронзового века формы, отлитой в специальной глиняной форме – галыпе. Интересна также терракотовая печать, имеющая двухсторонний орнамент.

Проведённые в дальнейшем на этом памятнике туркменскими археологами раскопки показали, что Северный холм более древний, чем Южный, и датируется эпохой энеолита.

К работе экспедиции Р.Пампелли был причастен и известный учёный-востоковед, знаток истории Туркестана, профессор Петербургского университета В.Бартольд, которому был поручен общий контроль за деятельностью американских учёных в Закаспии. Знакомясь с находками, обнаруженными в Анау, В.Бартольд первым дал объективную оценку исследованиям экспедиции Р.Пампелли.

Из находок, сделанных в ходе раскопок, следует особо отметить чешуи и ости злаковых растений в остатках сырцового кирпича. Данный факт свидетельствует о том, что древние предки огузов-туркмен выращивали здесь зерновые культуры. При детальном изучении выяснилось, что обнаруженные признаки характерны для пшеницы. Данный сорт пшеницы известен сейчас как ак бугдай.

Р.Пампелли впервые ввёл в научный оборот материалы из раскопок Анау, получившие мировую известность. Одним из результатов раскопок американской экспедиции на Северном холме Анау является установление наличия двух культурных слоёв, названных Анау I и Анау II. С тех пор в научной литературе отмечается, что в эпоху энеолита и бронзы в подгорной полосе Копетдага существовала оседло-земледельческая культура, называемая «Анауской культурой».

Итоги работы экспедиции Рафаэля Пампелли вылились в двухтомник «Исследования в Туркестане. Доисторические цивилизации Анау», вышедший в Вашингтоне в 1908 г. Археологические исследования американских учёных, проводившиеся в 1903–1904 гг. в подгорной полосе Копетдага и в Мервском оазисе, стали своеобразной отправной точкой для последующих научных разработок.

Благодаря публикациям научных материалов по выявленным стратиграфическим слоям, они получили мировую известность как анауские древнеземледельческие культуры. Естественно, что с позиций современной науки видны определённые пробелы проведённых в начале XX века работ, особенно что касается датировок. В настоящее время широко применяется собирательное название «Анауской культуры» для обозначения родственных и взаимосвязанных древнеземледельческих племён Прикопетдага, Теджена, Мургаба.

В Центральном Государственном архиве Туркменистана хранятся документы, свидетельствующие о количестве предметов материальной культуры, обнаруженных экспедицией Р.Пампелли. После раскопок в Анау они были отправлены в Петербург. Другие материалы отправлены в Цюрих и в СГИА. В настоящее время они хранятся в Музее Пибоди (Филадельфия).

Открытие Анауской культуры и ак бугдая явилось крупным вкладом в историческую науку и историографию Туркменистана. Экспедиция Р.Пампелли стала первой иностранной группой учёных, осуществившей на заре XX века крупный научный проект, открывший неизвестную страницу далёкого прошлого турк­менской земли. Итоги этой работы дали импульс исследованиям новых поколений туркменских археологов в тесном сотрудничестве с видными зарубежными коллегами.///Первоначально опубликовано в газете «Нейтральный Туркменистан», 19 апреля 2023 г.