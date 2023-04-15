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Министры иностранных дел России и стран Центральной Азии обсудили прогресс в многостороннем сотрудничестве

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14 апреля 2023 года в Самарканде состоялась шестая встреча в формате Центральная Азия + Россия.

Стороны рассмотрели перспективные направления шестистороннего сотрудничества, отражающие договорённости, достигнутые в ходе первого саммита Россия – Центральная Азия, состоявшегося в октябре 2022 года.

Речь шла о взаимодействии по линии Россия – Центральная Азия в политико-дипломатической, торгово-экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и миграционной сферах, а также в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

После уточнения перечня конкретных проектов и инициатив профильные министерства и ведомства шести стран приступят к их реализации, сообщает МИД России.

О прогрессе работы в многостороннем формате будут информированы главы государств и правительств России и стран Центральной Азии.

Также обсуждены региональные и международные вопросы. Внимание, в частности, фокусировалось на сложной обстановке в Афганистане и её влиянии на соседние государства.

Российская стороны выразила поддержку проводимой руководством государств Центральной Азии суверенной внешней политики, базирующейся на национальных приоритетах безопасности и развития, сохранения многопланового взаимовыгодного сотрудничества с Россией страной в этих и других жизненно важных областях. ///nCa, 15 апреля 2023 г. 

 

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