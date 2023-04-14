Туркменистан поддерживает самые высокие показатели иммунизации в Центральной Азии и во всём мире – ЮНИСЕФ

Туркменистан самостоятельно финансирует национальную программу иммунизации и поддерживает самые высокие показатели иммунизации в Центральной Азии и во всём мире. Об этом заявил в своем интервью газете «Нейтральный Туркменистан» представитель ЮНИСЕФ в стране Мохаммад Файязи.

Комментируя достижения в сотрудничестве Туркменистана с ЮНИСЕФ, он напомнил, что благодаря программе иммунизации страна смогла ликвидировать полиомиелит и в 2002 году была сертифицирована как свободная от полиомиелита.

Страна также полностью финансирует программы всеобщего йодирования соли и обогащения муки, которые имеют ключевое значение для здорового развития детей.

Кроме того, ЮНИСЕФ поддерживает эффективное партнёрство с Туркменистаном в таких областях, как раннее развитие ребёнка, раннее вмешательство и питание.

Файязи также отметил взаимодействие ЮНИСЕФ с Министерством образования в области раннего обучения, инклюзивного образования по разработке Национальной концепции инклюзивного образования, которая могла бы служить основой межсекторальной политики по планированию и внедрению инклюзивного образования в стране.

В числе ключевых направление совместной работы Туркменистана и ЮНИСЕФ – продвижение экологического просвещения, повышение осведомлённости об изменении климата и снижении риска бедствий как среди национальных политиков с помощью Стратегии снижения риска бедствий, ориентированной на детей, так и с детьми в школах с помощью интерактивных уроков.

Также в настоящее время ведется работа над следующим Национальный планом действий по реализации прав детей.

Недавно Туркменистан был избран в Исполнительный совет Детского фонда ООН на период 2024–2026 годов. Это второй раз, когда страна избирается в Исполнительный совет.

Говоря о значении данного события, глава миссии ЮНИСЕФ в Туркменистане пояснил: «Как член Исполнительного совета ЮНИСЕФ, Туркменистан будет иметь возможность больше узнать о работе ЮНИСЕФ в других странах и на глобальном уровне, принять участие в пересмотре и утверждении его деятельности, политики, страновых программ и бюджетов».

Как подчеркнул Файязи, это даст Туркменистану отличную платформу для продвижения прав детей за пределами своих границ и на глобальном уровне.

«В этом процессе Туркменистан может подавать пример и решительно продвигать такие вопросы, как иммунизация, изменение климата, где, как мы знаем, страна добилась больших успехов. Это придаст новый импульс и без того тесному сотрудничеству между Туркменистаном и ЮНИСЕФ во имя благополучия детей», – добавил он. ///nCa, 14 апреля 2023 г.