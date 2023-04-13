Кыргызстан направит бизнес-миссию в Ашхабад

Национальное агентство по инвестициям Кыргызстана совместно с посольством в Туркменистане, планирует в мае организовать бизнес-миссию в Ашхабад, передает издание «Economist.kg» со ссылкой на пресс-службу агентства.

Бизнес-миссия является важным мероприятием для развития двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Туркменистаном для установления деловых отношений между представителями бизнеса, отмечает источник.

Задача миссии – обсудить с туркменскими коллегами такие направления партнерства, как туризм, промышленность, сельское хозяйство и легкая промышленность.

Также будут затронуты сферы здравоохранения, гостиничный и ресторанный бизнес, архитектура и строительство, IT-технологии, международные перевозку, маркетинг и консалтинг.

Товарооборот Кыргызстана с Туркменистаном в 2022 году превысил 82 млн.долл.США, увеличившись на рекордные 117,1% по сравнению с 2021 годом. И тем не менее эти цифры не отражают полного потенциала торговых отношений между двумя странами. Основными статьями экспорта в Кыргызстан являются нефтепродукты, электроэнергия и овощи. ///nCa, 13 апреля 2023 г.