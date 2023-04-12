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ПРООН укрепляет национальный потенциал в области повышения готовности и устойчивости к стихийным бедствиям в Туркменистане

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Ашхабад, 11 апреля 2023 г.: Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Туркменистане запустила двухдневный Национальный тренинг по планированию восстановления и оценке потребностей после стихийных бедствий.

В мероприятии принимают участие представители более 20 государственных министерств и ведомств Туркменистана – члены Межведомственной группы по снижению риска бедствий в Туркменистане и другие соответствующие национальные специалисты. Целью мероприятия является повышение национального потенциала в области оценки потребностей после стихийных бедствий (ОПСБ) и устойчивого восстановления для координации или руководства будущими ОПСБ. Участники тренинга обсудят, как повысить устойчивость и готовность страны к стихийным бедствиям на национальном и отраслевом уровнях. В частности, тренинг затронет такие темы, как реагирование на кризис и планирование восстановления, введение в методологию оценки потребностей после бедствий, воздействие стихийных бедствий на инфраструктуру и социальный сектор, а также гендерная динамика в оценке потребностей после бедствий.

Тренинг проводится при участии г-на Станислава Ким, регионального технического советника по климату и устойчивости к стихийным бедствиям Регионального Центра ПРООН в Стамбуле, г-жи Екатерины Мельниченко (Молдова), г-на Армена Чилингарян (Армения) и г-на Жарко Петрович (Сербия), международных экспертов ПРООН по оценке потребностей после стихийных бедствий.

«Стихийные бедствия не знают границ, и в большинстве случаев они происходят внезапно, что продемонстрировали недавние землетрясения в Турции и Сирии, разрушительные торнадо в США», – отметила Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане. «Туркменистан также находится в зоне повышенного риска стихийных бедствий, в том числе землетрясений, и лучший способ противодействия таким катаклизмам это действия по повышению устойчивости и готовности к стихийным бедствиям. ПРООН готова продолжать тесно сотрудничать с другими агентствами ООН для оказания технического содействия Правительству Туркменистана в рамках выполнения обязательств страны по Сендайской рамочной программе и другим международным соглашениям по усилению готовности к рискам стихийных бедствий».   

   

  «Разработка национальных механизмов восстановления и внедрение лучших международных стандартов и методологий оценки ущерба и убытков являются важнейшими элементами эффективной и упреждающей готовности к стихийным бедствиям. Данный тренинг предназначен для предоставления Правительству Туркменистана практических инструментов для определения потребностей для восстановления в случае крупного стихийного бедствия и поддержки национальных усилий по разработке системы восстановления, ориентированной на интересы людей», – сказал Станислав Ким.

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Глобальные усилия ПРООН по снижению риска бедствий (СРБ) направлены на «информирование о рисках» в соответствии с целями и задачами Целей устойчивого развития (ЦУР) и Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий. В частности, ПРООН работает со страновыми партнерами над укреплением национальной и субнациональной политики, правовой и институциональной базы; способствует большей согласованности усилий по СРБ и адаптации к изменению климата; и разрабатывает меры по обеспечению готовности и восстановления.

С 2005 года ПРООН по всему миру инвестировала 2,1 миллиарда долларов США в снижение риска бедствий и восстановление. ПРООН сотрудничала с учреждениями и партнерами системы ООН, чтобы усилить политическую приверженность интеграции вопросов снижения риска бедствий в процессы экономического и социального планирования.

Правительство Туркменистана и ПРООН на протяжении многих лет тесно сотрудничают в целях укрепления потенциала страны в области оценки сейсмических рисков, а также предотвращения и реагирования на потенциальные землетрясения и связанные с ними чрезвычайные ситуации.///nCa, 12 апреля 2023 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)

 

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