Центральноазиатское представительство Британского Королевского Института Логистики и Транспорта проводит обучающие семинары для туркменских транспортных компаний

В рамках совместных мероприятий на 2023 год Ассоциации «Туркмен Логистика» и Представительства Королевского Института Логистики и Транспорта в Центральной Азии (CILT Central Asia) при поддержке Программы USAID по торговле в Центральной Азии организована серия обучающих семинаров по автомобильным грузоперевозкам для туркменских компаний-членов Ассоциации «Туркмен Логистика», пишет в своей статье в газете «Нейтральный Туркменистан» специалист компании «Türkmen logistika ulgamy» Сапа Гурбанбердиев.

Вебинары начались 11 апреля и продолжатся 13 и 18 апреля в режиме онлайн. На первом семинаре ведущие эксперты-практики рассказали об особенностях экономики автоперевозок, на последующих семинарах будут даны практические рекомендации по вопросам перевозок негабаритных и тяжеловесных грузов и управления холодовой цепи поставок.

Вопросы по организации совместных обучающих семинаров и других мероприятий Ассоциация «Туркмен Логистика» и Представительство Королевского Института Логистики и Транспорта в Центральной Азии обсуждали в ходе рабочей видеоконференции в марте текущего года.

По договорённости семинары будут проводиться ежемесячно по отдельным направлениям транспорта и логистики, что позволит предметно изучить каждую тематику. Темы для семинаров были подобраны на основе опроса Ассоциацией «Туркмен Логистика» среди компаний-членов.

«Развитие торгово-экономических отношений Туркменистана со странами мира и увеличение грузопотоков через Туркменистан вызывает необходимость изучения и использования туркменскими транспортными компаниями международного опыта оказания транспортно-экспедиционных услуг и внедрения инновационных цифровых систем при осуществлении грузоперевозок с целью повышения своей эффективности и конкурентоспособности при интеграции в мировую транспортно-логистическую сеть», – отмечает Гурбанбердиев.

Ассоциация «Туркмен Логистика», которая объединяет более 130 частных транспортных компаний Туркменистана и представляет их интересы на международном уровне, стала ассоциированным членом Международной федерации экспедиторских ассоциаций (FIATA) и установила партнёрские отношения с профильными объединениями и союзами таких стран, как Россия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Украина, Беларусь, Грузия, Турция, и других.

Среди партнёров Ассоциации – Королевский Институт Логистики и Транспорта (CILT, Великобритания), который помогает транспортным и логистическим компаниям получить знания, необходимые в современном мире, где важны навыки логистики и транспортировки. CILT работает в более чем 35 странах по всему миру. В 2017 году Представительство CILT открылось в Казахстане, и в 2021 году получило статус представительства в Центральной Азии.///nCa, 12 апреля 2023 г.