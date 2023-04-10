Казахстан и Пакистан ведут переговоры о создании совместной экспортно-импортной компании

Пакистанская делегация во главе с почетным консулом Казахстана в Лахоре Рао Халидом Махмудом находится с визитом в Казахстане. 9 апреля 2023 года состоялась встреча с первым вице-министром торговли и интеграции Республики Казахстан Арманом Шаккалиевым.

По сообщениям казахстанских СМИ, включая “Казинформ”, Шаккалиев сказал: «Мы возлагаем большие надежды на открытие казахстанского торгового дома в Исламабаде. Основная задача – увеличить товарооборот между нашими странами. В нынешних геополитических условиях на первый план выходят вопросы продовольственной безопасности. Казахстанские компании могут поставлять на пакистанский рынок порядка 80 наименований товаров, и, в частности, продовольственную продукцию и сельхозтехнику», – сказал первый вице-министр.

«Пакистан станет для Казахстана окном для выхода на рынки третьих стран. Со своей стороны мы предоставим Пакистану выход на рынок ЕАЭС через создание с QazTrade совместной казахстанско-пакистанской компании», – сообщил Арман Шаккалиев. /// nCa, 10 апреля 2023 г.