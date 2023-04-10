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Двухмоторный гражданский вертолет AC332 из Китая успешно завершил первый полноценный полет – сразу получен заказ на 24 единицы

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Двухмоторный гражданский вертолет AC332 успешно совершил свой первый полноценный полет 7 апреля 2023 года, сообщает “Синьхуа”.

Операторы запуска в тот же день получили заказ на первую партию из 24 единиц 4-тонного многоцелевого вертолета, сообщила компания AVIC, ведущий производитель самолетов в стране.

При максимальной взлетной массе 3850 килограммов AC332 может перевозить до 10 пассажиров. По словам разработчика, максимальная крейсерская скорость составляет 260 километров в час, а максимальная дальность полета – 693 километра.

Вертолет обладает улучшенными летно-техническими характеристиками и более низкими эксплуатационными расходами, а также имеет различные конфигурации, которые могут соответствовать разнообразным эксплуатационным требованиям.

Вертолет может подниматься на высоту 4,5 тыс. м над уровнем моря и осуществлять полет на высоте 6 тыс. м, что отвечает требованиям воздушного транспорта, поисково-спасательных операций и оказания медицинской помощи на плоскогорье, говорится в сообщении AVIC.

Производитель самолетов ожидает, что вертолет AC332 получит сертификат типа в 2025 году. /// nCa, 10 апреля 2023

 

 

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