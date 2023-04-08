Туркменистан объявляет о международном студенческом конкурсе по теме транспортных коридоров для стран Шелкового Пути

Туркменистан объявил о проведении международного конкурса научных работ «Перспективы транспортно-транзитных коридоров в стратегии возрождения Великого Шелкового пути» среди студентов высших учебных заведений и молодых ученых.

К конкурсу приглашаются студенты из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Турции, Ирана и Китая.

Положение и подробности о конкурсе на сайте Института Международных Отношений МИД Туркменистана

http://www.iirmfa.edu.tm/announcement/beyik-yupek-yoluny-dikeltmek-strategiyasynda-ulag-ustasyr-gecelgelerin-mumkincilikleri-atly-ylmy-isler-boyunca-halkara-baslesigi

Организаторами международного конкурса научных работ «Перспективы транспортно-транзитных коридоров в стратегии возрождения Великого Шелкового пути» выступают Министерство иностранных дел Туркменистана, Академия наук Туркменистана, Министерство образования Туркменистана, Агентство транспорта и коммуникации при Кабинете Министров Туркменистана.

На конкурс принимаются самостоятельно выполненные научно-исследовательские работы на английском или русском языках нижеследующих молодых людей в возрасте до 35 лет на момент приема документов:

– учащихся учреждений высшего профессионального образования по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета;

– молодых исследователей, аспирантов и соискателей, проводящих научно-исследовательскую деятельность в соответствующих областях.

Оценивать работы будет Жюри, в состав которого войдут ученые из зарубежных стран и Туркменистана.

Работы принимаются с 1 апреля по 1 июня 2023 года.

Итоги первого тура конкурса будут объявлены 1 сентября 2023 года.

Итоги финального тура международного конкурса будут подведены в первой декаде декабря 2023 года.

Победители конкурса научных работ будут награждены Дипломами и ценными призами от Национального центра Профсоюзов Туркменистана, Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули, Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана, Ассоциации «Türkmen Logistika», «Транспортно-логистического центра Туркменистана».

Государства Центральной Азии и Каспийского региона, находясь на стратегически важном узле географически выгодных транспортных сообщений, в настоящее время выдвигают инициативы по реализации масштабных национальных и региональных проектов по созданию разветвленной международной транспортно-транзитной и логистической инфраструктуры. Данные проекты, значительно сокращая расстояние и время трансконтинентальных и транснациональных грузопотоков, свидетельствуют о необходимости консолидации совместных усилий для создания выгодных условий для увеличения объемов грузоперевозок из Центральной Азии в Китай и Европу.///nCa, 8 апреля 2023 г.