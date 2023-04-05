В Туркменистане впервые будет проведено соревнование «Falling Walls Lab Turkmenistan»

Студенты и молодые специалисты всех специальностей и профессий из Туркменистана со своими инновационными идеями приглашаются к участию в международной лаборатории Falling Walls Labs. Конкурс состоится 11 мая 2023 г.

Кто может принять участие в конкурсе?

Если соискатель имеет степень бакалавра, она не должна быть выдана более 10 лет назад.

Если соискатель имеет степень магистра, она не должна быть получена более 7 лет назад.

Если соискатель имеет докторскую степень, она не должна быть получена более 5 лет назад.

Постдокторанты и студенты, которые в настоящее время обучаются в университете, также имеют право подать заявку.

О Falling Walls

Falling Walls – это уникальная международная научная платформа для лидеров из мира науки, бизнеса, политики, искусства и общества.

Для получения дополнительной информации: http://falling-walls.com

Что ждет призеров?

Главный приз – это поездка в Берлин, Германию, на финал конкурса.

Крайний срок подачи заявок – 10 апреля 2023 года.

Чтобы подать заявку, посетите: https://falling-walls.com/lab/apply/turkmenistan/

Мероприятие является публичным, и зрители могут свободно участвовать в нем. Всем, кто заинтересован в том, чтобы прийти в качестве зрителей, необходимо зарегистрироваться по следующей ссылке:

Подробнее с информацией можно ознакомиться по ссылке на сайте Посольства Германии в Туркменистане: https://aschgabat.diplo.de/tm-ru/themen/-/2588680?view=

///nCa, 5 апреля 2023 г.