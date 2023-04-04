В июле в Ашхабаде состоится 2-е заседание Руководящего комитета программы CADAP

7-я фаза финансируемой ЕС Программы по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP 7) продолжает 3-й раунд заседаний технических комитетов для рассмотрения хода текущей деятельности, отзывов от национальных партнеров и обсуждения будущих планов и приоритетов.

Как сообщает пресс-служба CADAP, очередная встреча из этой серии прошла в гибридном формате в Ашхабаде 31 марта 2023 года. На мероприятии присутствовали основные партнеры Программы, в том числе делегация ЕС и государственные учреждения – МИД Туркменистана, МВД Туркменистана, Государственный комитет по физической культуре и спорту, Министерство образования, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности и Молодежная организация Туркменистана имени Махтумкули.

Якып Сапаров, представитель МИД, открыл мероприятие и подчеркнул, что Туркменистан является местом проведения крупных многосторонних форумов и встреч по вопросам наркотиков. В ноябре 2022 года в Ашхабаде состоялась пятьдесят пятая сессия Подкомиссии по незаконному обороту наркотиков и связанным с ним вопросам на Ближнем и Среднем Востоке. Он также подчеркнул, что 5 июля 2023 года в Ашхабаде состоится 2-е заседание Руководящего комитета программы CADAP.

В своем приветственном слове г-жа Рената Врубель, заместитель главы Представительства ЕС в Туркменистане, отметила усилия правительства Туркменистана по борьбе с незаконным оборотом и потреблением наркотиков внутри страны и содействие общей стабильности в регионе. Она также отметила, что наркотрафик и наркомания остаются одной из главных проблем развития мира, и подчеркнула важность потенциала и перспектив сотрудничества между программой CADAP и Туркменистаном.

Помимо обсуждения намеченных результатов, обмена мнениями и определения плана действий на следующий год, отдельная сессия была посвящена доказательной наркополитике и улучшению сбора данных. CADAP продолжает содействовать расширению знаний и понимания национальных партнеров в области международной наркополитики, внедряемой как в странах ЕС, так и на международном уровне. Для стран ЦА разрабатывается Руководство по разработке наркополитики с методологией.

CADAP оказывает техническую помощь странам ЦА в улучшении систем сбора и анализа данных и внедрения систем раннего предупреждения о наркотиках. В настоящее время ведется сбор и обобщение информации от каждой страны ЦА с целью оценки текущего состояния систем сбора данных и раннего предупреждения о наркотиках. На основе полученных результатов будет разработана «Дорожная карта» с методологией по совершенствованию систем сбора данных и анализа информации, а также «Руководство по внедрению систем раннего предупреждения в Центральной Азии».

Следует отметить, что в рамках текущей фазы CADAP в Туркменистане запланирован широкий спектр мероприятий, среди которых – разработка дорожной карты по контролю за наркотиками, производство и распространение целевых исследований по запросу национальных партнеров, разработка превентивных и лечебных программ в соответствии с европейскими стандартами, встречи экспертов и стажировки в Европейском центре мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA), поездки в Испанию, национальные и региональные тренинги. ///nCa, 4 апреля 2023 г.