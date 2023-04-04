Казахстанские авиакомпании Qazaq Air и Air Astana будут приватизированы

Казахстан рассматривает планы по приватизации двух из трех авиакомпаний – Qazaq Air и Air Astana. По данным казахстанского агентства «Информбюро», правительство откажется от своей доли в этих авиакомпаниях, чтобы простимулировать конкуренцию на рынке гражданской авиации.

Доля государственного участия в Air Astana и Fly Arystan составляет 76%, в Qazaq Air – 6%. Fly Arystan, стопроцентная дочерняя компания Air Astana, не является отдельным юридическим лицом.

“Таким образом, этот рынок относится к высококонцентрированному типу с недостаточно развитой конкуренцией. Присутствие авиакомпаний с госучастием приводит к уменьшению состязательности между субъектами рынка, незаинтересованности иностранных авиаперевозчиков и инвесторов. Эти факторы в целом негативно влияют на конкуренцию”, – рассказал заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов на пресс-конференции.

В структуре стоимости авиабилетов основную долю расходов составляют расходы на топливо, добавил он. В то же время только в аэропорту Астаны есть несколько поставщиков авиатоплива. В других воздушных гаванях страны авиатопливо продается исключительно самими аэропортами.

Для развития конкуренции на рынке гражданской авиации, что также будет способствовать снижению стоимости авиабилетов, Агентство совместно с Министерством промышленности и инфраструктурного развития решило предпринять следующие меры: