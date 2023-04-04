Казахстанские авиакомпании Qazaq Air и Air Astana будут приватизированы

Казахстан рассматривает планы по приватизации двух из трех авиакомпаний – Qazaq Air и Air Astana. По данным казахстанского агентства «Информбюро», правительство откажется от своей доли в этих авиакомпаниях, чтобы простимулировать конкуренцию на рынке гражданской авиации.
Доля государственного участия в Air Astana и Fly Arystan составляет 76%, в Qazaq Air – 6%. Fly Arystan, стопроцентная дочерняя компания Air Astana, не является отдельным юридическим лицом.
“Таким образом, этот рынок относится к высококонцентрированному типу с недостаточно развитой конкуренцией. Присутствие авиакомпаний с госучастием приводит к уменьшению состязательности между субъектами рынка, незаинтересованности иностранных авиаперевозчиков и инвесторов. Эти факторы в целом негативно влияют на конкуренцию”, – рассказал заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов на пресс-конференции.
В структуре стоимости авиабилетов основную долю расходов составляют расходы на топливо, добавил он. В то же время только в аэропорту Астаны есть несколько поставщиков авиатоплива. В других воздушных гаванях страны авиатопливо продается исключительно самими аэропортами.
Для развития конкуренции на рынке гражданской авиации, что также будет способствовать снижению стоимости авиабилетов, Агентство совместно с Министерством промышленности и инфраструктурного развития решило предпринять следующие меры:
- продать 100% акций Qazaq Air и Air Astana;
- выделить Fly Arystan в качестве отдельного субъекта рынка до приватизации;
- увеличить продолжительность режима “открытого неба” до 2028 года, а также обеспечить функционирование этого режима для всех 13 международных аэропортов Казахстана, предоставив всем иностранным авиакомпаниям государств-членов Международной организации гражданской авиации права выполнять пассажирские рейсы в аэропорты без ограничений по частоте, с учетом технических возможностей аэропортов;
- закрепить недискриминационный доступ розничных реализаторов авиатоплива к топливно-заправочным комплексам аэропортов, а также проработать вопросы строительства альтернативных заправочных комплексов в аэропортах страны. /// nCa, 4 апреля 2023 г.