В рамках первого выхода на зарубежный рынок российская NovaWind поможет реализовать ветроэнергетические проекты в Кыргызстане

АО “НоваВинд” подписало меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с министерством энергетики Кыргызстана, сообщает AKIpress.

АО “НоваВинд” является дочерней компанией, полностью принадлежащей российскому гиганту атомной энергетики – корпорации “Росатом”.

Меморандум, подписанный министром энергетики Кыргызстана Талайбеком Ибраевым и генеральным директором АО “НоваВинд” Григорием Назаровым, является первым выходом компании на зарубежный рынок.

Компания «НоваВинд», созданная в 2017 году на основе объединения всех ветроэнергетических активов Росатома, реализовала семь проектов в разных регионах Российской Федерации.

АО “НоваВинд”

https://novawind.ru/eng/

Согласно веб-сайту компании:

НоваяВинд – это интегратор проектов в области ветроэнергетики, предоставляющий системные решения для ветрогенерирующей отрасли, включая проектирование ветроэлектростанций, производство компонентов ветряных турбин, управление цепочками поставок и логистикой площадки, эксплуатацию и техническое обслуживание ветроэлектростанций. Всего до 2027 г. предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1,7 ГВт.

Проекты

«В марте 2020 года в Республике Адыгея была введена в эксплуатацию Адыгейская ВЭС общей мощностью 150 МВт. В январе 2021 самая крупная ВЭС в России – Кочубеевская ВЭС в Ставропольском крае мощностью 210 МВт – начала поставлять электроэнергию и мощность на ОРЭМ. В апреле 2021 года была введена в эксплуатацию еще одна ветроэлектростанция в Ставропольском крае – Кармалиновская ВЭС мощностью 60 МВт. С 1 июля 2021 года Марченковская ВЭС мощностью 120 МВт, расположенная в Ростовской области, начала поставлять электроэнергию и мощность на ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности). С 1 сентября 2021 года Бондаревская ВЭС мощностью 120 МВт, расположенная в Ставропольском крае, начала поставлять электроэнергию и мощность на ОРЭМ. С 1 декабря 2021 года Медвеженская ВЭС мощностью 60 МВт начала поставлять электроэнергию и мощность в единую сеть страны. С 1 января 2023 года Берестовская ВЭС мощностью 60 МВт начала поставлять электроэнергию и мощность на ОРЭМ.

В настоящее время АО «НоваВинд» осуществляет реализацию программы строительства ВЭС еще на двух площадках в Ставропольском крае».

/// nCa, 21 февраля 2023 г. [Фото – NovaWind, AKIpress]