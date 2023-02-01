ЕС создает платформу для совместных закупок природного газа

ЕС выбрал компанию для управления совместными закупками природного газа. По данным нескольких СМИ, тендер на эту роль выиграла компания PRISMA European Capacity Platform GmbH.

Как передают издания Pipeline World, Neftegaz и Eurativ, 19 декабря 2022 года министры энергетики ЕС договорились о создании платформы агрегирования спроса и совместной закупки газа. Решение о выборе компании PRISMA было принято 25 января 2023 года.

В сообщениях цитируются слова президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Превратив идею совместных закупок газа в реальность, мы будем использовать экономический и политический вес ЕС, чтобы обеспечить больше поставок для наших граждан и промышленности», – подчеркнула она.

Государства-члены ЕС и договаривающиеся стороны Энергетического сообщества будут использовать платформу для агрегирования спроса на объемы газа, эквивалентные 15% от их соответствующих обязательств по заполнению хранилищ газа на 2023 год. Помимо этих 15%, агрегирование спроса будет добровольным.

Управляющий директор PRISMA Гетц Линке заявил СМИ, что в эти неспокойные времена данный проект сопряжен с большой ответственностью.

ЕС надеется заключить первый контракт о совместных закупках к лету этого года.

Между тем, издание «Нефтегаз» сообщает, что Enmacc, конкурент Prisma, возражает против сделки, заявляя, что она не соответствует действующему законодательству ЕС.

Сообщается, что некоторые крупные компании неохотно присоединяются к платформе, поскольку не уверены, что совместные закупки приведут к существенному снижению цен.

Совместные закупки будут осуществляться в соответствии с руководящими принципами, согласованными в ноябре 2022 года. Вот основные моменты: