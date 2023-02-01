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ЕС создает платформу для совместных закупок природного газа

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ЕС выбрал компанию для управления совместными закупками природного газа. По данным нескольких СМИ, тендер на эту роль выиграла компания PRISMA European Capacity Platform GmbH.

Как передают издания Pipeline World, Neftegaz и Eurativ, 19 декабря 2022 года министры энергетики ЕС договорились о создании платформы агрегирования спроса и совместной закупки газа. Решение о выборе компании PRISMA было принято 25 января 2023 года.

В сообщениях цитируются слова президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Превратив идею совместных закупок газа в реальность, мы будем использовать экономический и политический вес ЕС, чтобы обеспечить больше поставок для наших граждан и промышленности», – подчеркнула она.

Государства-члены ЕС и договаривающиеся стороны Энергетического сообщества будут использовать платформу для агрегирования спроса на объемы газа, эквивалентные 15% от их соответствующих обязательств по заполнению хранилищ газа на 2023 год. Помимо этих 15%, агрегирование спроса будет добровольным.

Управляющий директор PRISMA Гетц Линке заявил СМИ, что в эти неспокойные времена данный проект сопряжен с большой ответственностью.

ЕС надеется заключить первый контракт о совместных закупках к лету этого года.

Между тем, издание «Нефтегаз» сообщает, что Enmacc, конкурент Prisma, возражает против сделки, заявляя, что она не соответствует действующему законодательству ЕС.

Сообщается, что некоторые крупные компании неохотно присоединяются к платформе, поскольку не уверены, что совместные закупки приведут к существенному снижению цен.

Совместные закупки будут осуществляться в соответствии с руководящими принципами, согласованными в ноябре 2022 года. Вот основные моменты:

  • Механизм будет агрегировать спрос на нероссийский газ;
  • страны ЕС потребуют от своих газовых компаний, чтобы они использовали поставщика услуг для приобретения объемов газа, эквивалентных 15% их обязательств по заполнению ПХГ на 2023 г., т.е. около 13,5 млрд м3 для ЕС в целом;
  • Помимо этих 15% агрегирование будет добровольным, но на основе того же механизма;
  • Газовые компании и компании-потребители газа могут покупать газ через платформу индивидуально или в составе консорциума у производителей или поставщиков природного газа;
  • вводится обязательство компаний заранее уведомлять ЕК и страны ЕС, если они планируют закупать более 5 ТВтч/год (чуть более 500 млн м3 газа);
  • Российский газ будет исключен из совместных закупок /// nCa, 1 февраля 2023 г.

 

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