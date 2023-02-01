Туркменистан принял участие в онлайн-конференции национальных координаторов Партнёрства по транспорту и логистике в Центральной Азии

27 января 2023 г состоялась онлайн-конференция национальных координаторов Партнёрства по транспорту и логистике в Центральной Азии и Сообщества женщин в логистике и транспорте в Центральной Азии (WiLAT), в которой приняли участие представители членов Ассоциации «Туркмен Логистика» – ОАО “Транспортно-логистический центр Туркменистана”.

В повестку дня вошли вопросы региональной значимости по линии транспортной связуемости. Речь шла о новых процедурах пересечения границы КНР.

Кроме того, рассмотрена актуальность налаживания сотрудничества с крупными региональными портами – это иранский порт Чабахар, порты ОАЭ и Пакистана.

Представители Туркменистана и Кыргызстана ознакомили участников встречи об установлении сотрудничества с российским портом в Астрахани, а также о формировании транспортного коридора «Кыргызская Республика – Республика Узбекистан – Туркменистан (порт Туркменбаши)–Российская Федерация (порт Астрахань).

«Транспортно-логистический центр Туркменистана» сообщил об итогах недавно прошедшего в Ашхабаде туркмено-российского бизнес-форума.

В контексте логистического сотрудничества на Каспийском море говорилось о важности полноценного задействования перевозок между двумя странами по линиям портов Туркменбаши–Астрахань и Туркменбаши–Махачкала.

С точки зрения увеличения и диверсификации взаимного товарооборота в целом, деловых двусторонних связей открываются хорошие перспективы участия туркменской стороны в деятельности особой экономической зоны «Лотос» в Астрахани.

Вместе с тем было проинформировано относительно запуска «Зеленого коридора» на таможенных постах Туркменистана для МДП-перевозок.

Прозвучала также информация о Транспортном форуме, запланированном на 2-4 мая текущего года.

С Информационным бюллетенем о встрече, подготовленным Ассоциацией «Туркмен Логистика», можно ознакомиться здесь: https://tla.tm/archives/3931

Ассоциация «Туркмен Логистика» (ТЛА) – некоммерческое общественное объединение, основанное на добровольном членстве юридических и физических лиц, деятельность которой нацелена на защиту прав и общих интересов членов Ассоциации, координацию их усилий в деле расширения деловой активности на рынке экспедиторских и логистических услуг. В состав Ассоциации входят более 130 транспортных и логистических предприятий и с каждым днем этот список пополняется новыми членами.

Партнёрства по транспорту и логистике в Центральной Азии – это постоянно действующая региональная профессиональная платформа (форум), созданная по инициативе представителей частного сектора региона направленная на развитие регионального сотрудничества в области транспорта и логистики в Центральной Азии. Участниками Партнерства могут стать любые заинтересованные юридические лица, заинтересованные в налаживании сотрудничества по вопросам упрощения транспортных и транзитных процедур в регионе.

WiLAT (Women in Logistics and Transport) – подразделение Королевского института транспорта и логистики CILT (Великобритания). Целью WiLAT является содействие повышению статуса женщин в сфере логистики и транспорта, объединение женщин и помощь в карьерном росте в этом секторе. В настоящий момент представительства WiLAT открыты в 40 странах мира, представительство в Центральной Азии (ЦА) работает с марта 2021 года.

///nCa, 1 февраля 2023 г. (в партнерстве с Ассоциацией «Туркмен Логистика»)