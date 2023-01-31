Спикер Госдумы выступил перед депутатами Меджлиса Туркменистана

В рамках официального визита в Ашхабад Председатель Государственной Думы выступил перед депутатами Меджлиса Туркменистана.

«Сегодня отношения России и Туркменистана носят стратегический характер, основываются на принципах равноправия, добрососедства и уважения, — отметил Председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Развитие взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном — один из наших приоритетов».

«Договорно-правовая база отношений России и Туркменистана насчитывает порядка 200 межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов», — продолжил он.

Володин призвал туркменских парламентариев содействовать укреплению торгово-экономических отношений между Россией и Туркменистаном, поскольку Россия входит в пятерку ключевых торговых партнеров Туркмении.

В числе значимых направлений двухстороннего сотрудничества Володин назван нефтегазовую отрасль. По его мнению, необходимо углублять сотрудничество в энергетике, в том числе в разработке новых месторождений.

«Важно также повышать эффективность совместных проектов в энергетической, транспортной инфраструктуре, промышленности и сельском хозяйстве», — добавил он.

Затрагивая вопросы международной повестки, спикер Думы констатировал схожесть позиций Туркменистана и России в вопросах международной повестки. Он выразил признательность Туркменистану за поддержку в ООН российских инициатив, в том числе направленных на противодействие героизации нацизма и фальсификации истории Второй мировой войны.

Заметное место в выступлении спикера нижней палаты российского парламента было уделено каспийскому треку парламентского взаимодействия.

«Практической реализации договоренностей, достигнутых главами пяти государств, будет способствовать формирование парламентского измерения «каспийской пятерки», — убежден Володин.

Он высказался за проведение конференции с участием председателей парламентов прикаспийских стран в каждом из государств поочередно.

«Веками формировавшиеся традиции миролюбия, доброжелательности, уважения чужих интересов нашли свое продолжение во внешнеполитическом курсе Туркменистана, который обладает статусом постоянного нейтралитета», — отметил Председатель Думы.

По его словам, путь мира, дружбы и сотрудничества — надежная основа для развития отношений России и Туркменистана.

«Нашу задачу, коллеги, вижу в том, чтобы через межпарламентский диалог найти новые возможности для сближения наших стран», — заключил Володин. ///nCa, 31 января 2023 г.