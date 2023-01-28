Туркменистан осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

Министерство иностранных дел Туркменистана осуждает вооружённое нападение на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран, совершённое 27 января 2023 года, в результате которого есть погибший и раненые среди сотрудников дипломатической миссии.

Туркменистан заявляет о недопустимости нападения на дипломатические представительства и применения какого-либо насилия в отношении персонала дипломатических ведомств.

МИД Туркменистана выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего, а также желает скорейшего выздоровления раненым сотрудникам Посольства Азербайджана в Иране.

/// MFA Turkmenistan, 28 January 2023