В Туркменистане разработают Стратегию международного партнёрства молодёжи

В Туркменистане планируют разработать Стратегию международного партнёрства молодежи и рассмотреть вопрос об открытии филиалов зарубежных вузов в национальных университетах. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов в ходе правительственного заседания в четверг, 26 января.

Как сообщил Мередов, цель долгосрочной Стратегии – обеспечение более активного участия молодых туркменистанцев во взаимодействии со своими зарубежными сверстниками в культурной, экономической, научно-образовательной, спортивной и других сферах.

Кроме того, предлагается изучить вопросы о создании Международного центра молодых дипломатов на базе Института Международный отношений, а также об открытии при туркменских вузах филиалов иностранных высших учебных заведений.

Также, стратегия также может предусмотреть меры по созданию в Туркменистане Национального центра высоких технологий.

В проект данного документа будут включены меры по активизации молодежного диалога в сфере культуры, в частности, предлагается разработать программу «Молодые таланты» и проводить в Туркменистане на постоянной основе Международные молодёжные игры.

Комментируя доклад, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов напомнил о том, что молодёжная политика определена одним из ключевых векторов государственной стратегии.

Глава государства отметил целесообразность приглашения известных учёных и профессоров для проведения занятий в Туркменистане.

«Всё это будет способствовать приумножению интеллектуального потенциала нашей молодёжи, её приобщению к мировой науке и инновационным технологиям», – добавил он. ///nCa, 27 января 2023 г.