Узбекистан – Кыргызстан: новый этап политико-дипломатических отношений

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Кыргызской Республики Садира Жапарова посетит эту соседнюю страну с официальным визитом.

В последние годы в политико-дипломатических отношениях двух стран произошли большие позитивные изменения. В основе сотрудничества лежат признанные на двусторонней основе национальные интересы и политическая воля глав двух государств, а также отношения, основанные на доверии и взаимопонимании.

О сути и значении этого процесса, принципах развития сотрудничества и ожидаемых от визита результатах нам рассказал доктор политических наук, профессор Ташкентского государственного университета востоковедения Сайфиддин Джураев.

– Сайфиддин ака, в истории отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном были как положительные, так и отрицательные моменты. Какие важные результаты достигнуты между нашими странами в политико-дипломатическом направлении сегодня?

– Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что в последние годы между двумя странами установились отношения, основанные на добрососедстве и надежном сотрудничестве. С момента установления дипломатических отношений в 1993 году была создана правовая база взаимоотношений, заключено более 200 соглашений и договоров. Это, в частности, такие важные действующие документы, как Договор о вечной дружбе и Декларация о стратегическом партнерстве, укреплении дружбы, добрососедства и доверия, которые обогатили многостороннее партнерство конкретным практическим содержанием и подняли наши отношения на новый уровень.

Процесс совместных усилий можно разделить на два этапа. Отношения в период до 2017 года имели свои особенности. Нужно признать, на том этапе наша связь значительно ослабла. Ситуацию того времени можно объяснить тем, что накопившиеся проблемы в вопросах определения границ и доступа к водным ресурсам стали препятствием во взаимоотношениях глав двух государств. Сложилась ситуация, когда лидеры встречались только на мероприятиях в рамках региональных и международных организаций.

Но прошло уже почти семь лет, как диалог между двумя государствами приобрел совершенно новый темп и содержание. Глава нашего государства определил Центральную Азию как самое приоритетное направление внешней политики Узбекистана и приступил к неукоснительной реализации поставленных задач в этом направлении. В этой связи можно с уверенностью сказать, что была создана особая позитивная атмосфера в направлении сотрудничества с Кыргызстаном, абсолютно новый дух политического диалога и взаимного доверия.

Еще одна важная сторона вопроса заключается в том, что инициативы Ташкента полностью поддерживаются Бишкеком. Это позволяет не только решать накопившиеся за долгое время проблемы, но и совершенствовать сотрудничество во всех сферах.

– Следует отметить, что в этот период участились контакты и взаимные визиты…

– Вы правильно заметили. В частности, государственный визит Шавката Мирзиёева в Кыргызстан в сентябре 2017 года позволил сделать кардинальный поворот в двусторонних отношениях. В ходе визита была достигнута важная договоренность по 85 процентам узбекско-кыргызской государственной границы. Исходя из интересов населения был упрощен порядок пересечения границы. Сейчас на границе двух стран действуют 18 пунктов пропуска, которые способствуют развитию дипломатии в экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Кроме того, процесс установления государственных границ в соответствии с международными нормами и на основе взаимных интересов открыл широкий путь для его использования в целях дружбы, добрососедства и сотрудничества. Это обогатило торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения не только двух стран, но и стран всего региона совершенно новым содержанием, ускорило процесс их вывода на еще более высокий уровень.

В ходе государственного визита главы Кыргызстана Садира Жапарова в Узбекистан в 2021 году также состоялись открытые, конструктивные и дружеские переговоры. Исходя из интересов двух стран были обсуждены отношения в различных направлениях, в том числе по использованию водных и энергоресурсов, делимитации и демаркации границ, достигнуты соответствующие договоренности.

Всего по итогам политико-дипломатических переговоров было подписано 22 документа. Принято Совместное заявление Президентов по всем направлениям. Такие результаты, достигаемые в условиях нынешней сложной ситуации в мире, продемонстрировали, что отношения между нашими странами претерпели сильную трансформацию.

О значимости переговоров свидетельствует ряд важных аспектов.

Во-первых, за счет привлечения инвестиций для развития Камбаратинского водохранилища появилась возможность реализовать достигнутые ранее договоренности по поставкам продукции электроэнергетики. Это соответствует духу и перспективе развития взаимоотношений и демонстрирует способность двух стран самостоятельно реализовывать в регионе масштабные проекты.

Во-вторых, подписание и ратификация Договора об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы и Соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища дали толчок к углублению практического сотрудничества, стабильному развитию не только Узбекистана и Кыргызстана, но и всего Центральноазиатского региона.

– Сайфиддин Ахматович, расскажите подробнее о сути и значимости этих двух важных документов.

– Договор об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы, недавно ратифицированный двумя странами на основе норм международного права, состоит из 13 статей. Им определена линия границы общей протяженностью 302,29 километра, в том числе 35 участков узбекско-кыргызской государственной границы. Согласно договору Узбекистану переходят 4957 гектаров территории водохранилища и дополнительно 19,5 гектара для обслуживания и охраны плотины, Кыргызстану в качестве компенсации передается 1019 гектаров пастбищных земель.

Кыргызстану также переходят 12 849 гектаров на участке «Говасой» в качестве компенсации за непостроенный Кемпир-Абадский канал на левом берегу водохранилища. При этом кыргызская сторона обязуется не строить гидротехнические и иные сооружения, препятствующие естественному течению реки, и не допускать технического загрязнения воды. В соответствии с соглашением вопросы совместного управления водными ресурсами водохранилища и участка с родником Чашма в Сохском районе будут регулироваться отдельными договорами. Вместе с тем до полного завершения демаркационных работ на отдельных участках контроль и охрана границы будут осуществляться по границам фактического землепользования.

На основании второго важного документа, ратифицированного сторонами, – Соглашения о совместном управлении водными ресурсами – создана Совместная комиссия по управлению водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища. Также в документе отражены взаимные обязательства сторон, в том числе меры, которые предстоит реализовать Узбекистану и Кыргызстану для обеспечения безопасности водохранилища.

Достижение такого суверенного соглашения имеет стратегическое значение в современной политике. Это событие следует рассматривать как важный поворотный момент в истории взаимных отношений.

Во-первых, соглашение разрешит конфликт из-за водных и пограничных вопросов в регионе. Делимитация границы предотвратит различные конфликты, которые могут возникнуть на этих территориях.

Во-вторых, что самое главное, этот компромисс был достигнут без совета или влияния внешних сил. Он послужит уникальным примером для стран региона при решении общих проблем и предотвращении различных потенциальных кризисов.

В-третьих, совместное управление Андижанским (Кемпир-Абадским) водохранилищем обеспечит непрерывное водоснабжение около 8 тысяч фермерских хозяйств, в результате чего будет создана возможность для производства более 2,5 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции и наращивания экспортного потенциала в размере не менее 500 миллионов долларов.

В-четвертых, эти международные документы ведут к развитию культурно-гуманитарной и народной дипломатии между странами Центральной Азии, расширению торгово-экономических связей, укреплению взаимного доверия и диалога по различным направлениям.

В-пятых, Договор об отдельных участках государственной границы и Соглашение о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища создадут новые условия для углубления практического сотрудничества и устойчивого развития Центральноазиатского региона.

Беседовал, Аброр ГУЛОМОВ, политический обозреватель УзА

Originally published by UzA at https://uza.uz/ru/posts/uzbekistan-kyrgyzstan-novyy-etap-politiko-diplomaticheskix-otnosheniy_448031