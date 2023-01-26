Китайско-узбекское совместное предприятие будет производить электромобили

Узбекская компания UzAuto и китайская BYD зарегистрировали совместное предприятие в Узбекистане по производству и продаже NEVs (Новых энергетических транспортных средств).

BYD является мировым лидером на рынке NEVS, которые также называются электромобилями.

Как пишет узбекский портал Podrobno.uz , «BYD Uzbekistan Factory – это первое совместное предприятие китайского гиганта-автопроизводителя электромобилей за пределами КНР, что стало возможным благодаря производственным достижениям узбекского автомобилестроения».

UzAuto и BYD зарегистрировали в Узбекистане СП по производству и продаже авто на новых источниках энергии. Скоро будут представлены три модели

https://podrobno.uz/cat/economic/uzauto-i-byd-zaregistrirovali-v-uzbekistane-sp-po-proizvodstvu-i-prodazhe-avto-na-novykh-istochnikakh/

Постепенно, узбекская сторона расширит мощности по производству деталей на местном уровне.

BYD —– https://www.byd.com/us

UzAuto —– https://uzautomotors.com/

Также планируется вывод на рынок популярных моделей PHEVs (подключаемых гибридных электромобилей) компании BYD, которые проезжают 1000 км на одной зарядке и одной дозаправке.

Модели, отобранные для узбекского рынка:

BYDChazor 05 DMi (гибридный тип)

BYDSongPlusDMi (гибридный и электрический автомобиль)

BYD Han (электромобиль)

Необходимо отметить, что по объему продаж BYD уже обогнала Tesla, став номером один на мировом рынке. Tesla продала 1,25 миллиона единиц в 2022 году, тогда как BYD реализовала 1,86 миллиона единиц авто. /// nCa, 26 января 2023 г.