Операционный грузооборот Казахстанских железных дорог в 2022 году составил 252 миллиарда тонно-километров. Это на 5,3% больше, чем в предыдущем году.

Карел Новак в статье для издания Rail Market пишет: «Это самый высокий показатель за годы независимости Казахстана. Также превышен исторический максимальный объем перевозок между Казахстаном и Китаем – 23 млн тонн (на 15% больше, чем в 2021 году). Контейнерный транзит вырос на 6% в годовом исчислении до 1 129 тыс. TEU».

Rail Market

https://railmarket.com/news/business/2686-kazakhstan-railway-higher-cargo-turnover-and-to-enter-foreign-logistics-markets

В статье, опубликованной 20 января 2023 года, автор пишет, что в свете поручений президента, преобразовать КТЖ в транзитно-логистическую компанию, оператор намерен усилить компетенции, необходимые для выхода на зарубежные логистические рынки.

На повестке дня КТЖ – реализация таких проектов, как модернизация участка Достык-Мойынты, строительство линии Дарбаза-Мактаарал, объездной дороги вокруг Алматы и пограничного перехода Бахты-Аягоз. Они призваны устранить ограничения пропускной способности на некоторых участках инфраструктуры.

“КТЖ также подписал контракт с ALSTOM Transport SA на поставку 245 электровозов. Поскольку инфраструктура достигла предела своей пропускной способности, что влияет на дальнейший рост перевозок (в среднем ежегодно проводится капитальный ремонт 450-500 км железнодорожного полотна, а также плановое техническое обслуживание), проводятся работы по обновлению парка подвижного состава и развитию инфраструктуры. Например, начато строительство вторых путей на участке железной дороги Достык – Мойинты”, – говорится в статье.

Кроме того, заработная плата железнодорожников вырос на 40% по сравнению с 2021 годом. /// nCa, 26 января 2023 г. [Фото – Astana Times]